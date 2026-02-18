Rio - Depois de ficar no 1 a 1 com o Brentfort, o Arsenal voltou a decepcionar sua torcida, nesta quarta-feira (18), ao só empatar com o Wolverhampton, fora de casa, por 2 a 2. O líder chega aos 58 pontos, cinco à frente do Manchester City, segundo colocado. Com isso, os Gunners podem ver os rivais diminuírem a distância para apenas dois pontos ainda nesta rodada.
O Wolverhampton teve uma produção inesperada para uma equipe que soma apenas dez pontos, após 27 jogos, com um vitória, sete empates e 20 derrotas. Em um início de jogo no qual apenas um time atacou, a diferença técnica das equipes ficou clara. O Arsenal não demorou para abrir o placar. Logo aos quatro minutos, Rice cruzou da esquerda e Saka até de abaixou para cabecear e abrir o placar.
Sem passar da metade do campo, o Wolverhampton apresentou uma postura inicial de time rebaixado, mesmo com 12 rodadas a serem disputadas. Com isso, o Arsenal manteve o domínio com tranquilidade e, sem forçar, quase fez o segundo gol, aos 18 minutos, com Madueke, mas o goleiro José Sá fez boa defesa. O goleiro Raya, do Arsenal, só foi importunado aos 25 minutos, após uma bobeada da zaga.
Na casa dos 30 minutos, a posse de bola do Arsenal chegou a 84%, mas este domínio não proporcionou oportunidades para o time de Londres. Com isso, o Wolverhampton, empurrado pela torcida, passou a se superar em campo e disputar todas as bolas com muito vigor. O primeiro tempo terminou equilibrado, com o Wolverhampton quase conseguindo o empate, aos 47 minutos, com um chute do brasileiro André.
O segundo tempo começou com o surpreendente domínio do Wolverhampton, que foi ao ataque. Armstrong levou perigo para Raya, mas a maior qualidade técnica do Arsenal foi decisiva. Bastou um ataque mais organizado para Hincapié surgir livre para fazer 2 a 0. Mas o Wolverhampton não desanimou. O canhoto Hugo Bueno acertou um belo chute pelo lado direito para superar Raya e diminuir para a equipe anfitriã.
O jogo ficou aberto. Sem ter o que perder, o Wolverhampton se lançou ao ataque e deixou espaço para o Arsenal, que quase fez o terceiro com Martinelli. A disputa pela bola foi grande, mas poucas foram as oportunidades. O jogo termina com o Arsenal segurando a vitória, diante de um valente Wolverhampton, que conseguiu o empate com gol contra de Calafiori, após falha da zaga da equipe londrina.
