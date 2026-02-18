João Fonseca venceu Thiago Monteiro na estreia no Rio OpenDivulgação/Rio Open
João Fonseca se vê preparado para jogar rodada dupla no Rio Open
Jovem tenista brasileiro pode jogar simples e duplas na próxima sexta-feira (20)
Goleiro Bruno aparece no BID e pode estrear por time do Acre na Copa do Brasil
Jogador, de 41 anos, deve ser titular contra o Velo Clube
João Fonseca se vê preparado para jogar rodada dupla no Rio Open
Jovem tenista brasileiro pode jogar simples e duplas na próxima sexta-feira (20)
Bodo/Glimt surpreende, vence Inter de Milão e sai em vantagem na Liga dos Campeões
Depois de bater Manchester City e Atlético de Madrid na primeira fase, time norueguês surpreendeu mais um gigante
Presidente da Fifa lamenta racismo com Vini Jr e cobra responsabilização dos culpados
Brasileiro foi alvo de injúria racial no jogo contra o Benfica, pela Liga dos Campeões
Arsenal sofre diante do lanterna, empata e volta a decepcionar no Campeonato Inglês
Gunners ficam na frente do placar duas vezes, mas cedem empate nos acréscimos
João Fonseca e Marcelo Melo dominam rivais e avançam à semifinal de duplas no Rio Open
Brasileiros vencem dupla argentina com autoridade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.