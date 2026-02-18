Bruno acertou com time do Acre - Reprodução

Bruno acertou com time do AcreReprodução

Publicado 18/02/2026 22:30 | Atualizado 18/02/2026 22:44

Rio - O goleiro Bruno está liberado para entrar em campo. O jogador, de 41 anos, teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta quarta-feira (18), e já pode estrear pelo Vasco-AC contra o Velo Clube de Rio Claro, nesta quinta-feira (19), às 21h (de Brasília), em Rio Branco.

A tendência é de que Bruno seja titular. O técnico Eric Rodrigues já havia declarado que, caso o goleiro fosse regularizado dentro do prazo, ele assumiria a posição de titular, de acordo com o "ge". Antes de chegar ao time do Acre, o goleiro atuou em três partidas pelo Capixaba, do Espírito Santo, pelo Estadual.

Esta será a segunda passagem de Bruno pelo futebol acreano. Em 2020, ele defendeu o Rio Branco-AC entre julho de 2020 e janeiro de 2021. Ao todo, foram 18 jogos e um gol marcado, no empate com o Bragantino-PA por 1 a 1, pela oitava rodada da Série D do Brasileirão.

Bruno foi condenado a 22 anos e três meses de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e lesão corporal contra a modelo Eliza Samudio, com quem teve Bruno Samudio, goleiro das categorias de base do Botafogo.

Em fevereiro de 2017, Bruno recebeu habeas corpus, deixou o presídio e foi contratado pelo Boa Esporte-MG, mas voltou à cadeia dois meses depois, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Já em julho de 2019, uma nova determinação lhe concedeu o direito à progressão ao regime semiaberto.

Desde então, Bruno passou por outros clubes profissionais e amadores. Ao todo, ele atuou por sete clubes no período: Boa Esporte (MG), Poços de Caldas (MG), Rio Branco (AC), Atlético Carioca (RJ), Búzios (RJ), Orion (time de várzea de São Paulo), União do Bom Destino (ES).

Em janeiro de 2023, a Justiça concedeu a progressão para o livramento condicional. Recentemente, o goleiro esteve presente no Maracanã para acompanhar o empate entre Flamengo e Internacional, pela 2ª rodada do Brasileirão.