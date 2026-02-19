Publicado 19/02/2026 00:00

O Botafogo anunciou ontem a contratação do volante Edenilson. O jogador, que defendia o Grêmio, firmou contrato em definitivo até o fim do ano e já participa das atividades no CT com os novos companheiros.

Aos 36 anos, ele chega ao Glorioso com status de reforço experiente e perfil versátil, podendo atuar em diferentes funções no meio-campo. O atleta teve boas passagens por Corinthians e Internacional e a diretoria aposta no seu histórico vencedor para fortalecer o elenco.

O Alvinegro ainda segue no mercado e avançou nas negociações por Cristian Medina, do Estudiantes. Segundo o UOL, o acordo é considerado 'muito bem encaminhado'.