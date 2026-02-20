Lezcano em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Lezcano em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 20/02/2026 15:43

Rio - O meia Rubén Lezcano, de 21 anos, está bem perto de voltar ao futebol paraguaio. De acordo com informações da rádio do país "AM1080", o Fluminense acertou o empréstimo do jovem para o Olimpia. Ele é aguardado em Assunção nos próximos dias.

Lezcano negociou recentemente com o Cerro Porteño, maior rival do Olimpia, e também com o Fortaleza, mas acabou não chegando a um acordo. Agora, o meia deverá deixar o clube carioca.

O Tricolor desembolsou algo em torno de 5 milhões de euros, cerca de R$ 30 milhões pela contratação de Rubén Lezcano, junto ao Libertad, no começo da temporada.

Rubén Lezcano teve dificuldades para se adaptar ao futebol brasileiro e fez apenas 13 jogos pelo Fluminense. Ele anotou o primeiro gol do Tricolor na atual temporada, na vitória por 2 a 1 sobre o Madureira no Carioca. O meia tem contrato até o fim de 2029.