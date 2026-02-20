Riquelme Felipe em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Fluminense enxuga elenco e envia Riquelme e mais três para a categoria sub-20
Quarteto disputará o Brasileirão da categoria
Fluminense reencontra ídolo Fred no Brasileirão Sub-20
Ex-centroavante fará estreia comandando sub-20 do Fortaleza
Vivendo melhor fase no Fluminense, Bernal deverá igualar maior sequência como titular em 2025
Volante, de 22 anos, é destaque neste começo de temporada
Fluminense enxuga elenco e envia Riquelme e mais três para a categoria sub-20
Quarteto disputará o Brasileirão da categoria
Fluminense acerta empréstimo de Lezcano ao Olimpia, diz rádio paraguaia
Jogador, de 21 anos, tem contrato até o fim de 2029
Com recuperação de Cano, Zubeldía ganhará nova opção para ataque; confira alternativas
John Kennedy atuou em todos os 10 jogos do Fluminense no ano
Sem fratura, Arana participa de treino no Fluminense e pode encarar o Vasco
Jogador, de 28 anos, entrou em campo em sete jogos no ano
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.