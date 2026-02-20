Riquelme Felipe em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Riquelme Felipe em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 20/02/2026 18:00

Rio - O Fluminense decidiu mover quatro jogadores do elenco para a categoria sub-20. O lateral-direito Julio Fidelis, o meia Riquelme Felipe e os atacantes Wesley Natã e Keven Samuel foram enviados de volta para a base e vão defender os Moleques de Xerém no Brasileirão da categoria.

A princípio, o quarteto estará disponível apenas neste jogo, segundo o "ge". Porém, não está descartada a possibilidade de voltarem para o sub-20 num futuro próximo. O Fluminense busca dar mais minutos para os jogadores ao invés de deixá-los parado no profissional, com o objetivo de dar ritmo.

No ano passado, Riquelme chegou a reforçar o sub-20 na reta final do Brasileirão. Neste ano, o Fluminense busca um desempenho melhor. Nos últimos anos, o Tricolor teve sucesso apenas no sub-17, sendo campeão brasileiro e da Copa do Brasil com um time que contava com o próprio Riquelme.

Além disso, o Fluminense tenta enxugar o elenco. O técnico Luis Zubeldía deseja ter apenas três jogadores por posição, mas a maioria dos jovens não estão tendo espaço. Para eles não perderem ritmo, a ideia é utilizá-los de vez em quando na base.

O Fluminense estreia no Brasileirão Sub-20 neste sábado (21), às 15h (de Brasília), contra o Fortaleza, em Xerém. O jogo marca o reencontro do Tricolor com o ídolo Fred, que é o treinador da categoria. O ex-jogador assumiu o cargo logo após deixar a posição de diretor de planejamento no Flu.