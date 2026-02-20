Germán Cano no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon e Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 20/02/2026 11:34

Rio — O argentino Germán Cano voltou a treinar com os companheiros do Fluminense no CT Carlos Castilho nesta quinta-feira (19), após se recuperar de uma artroscopia no joelho esquerdo. O retorno do centroavante representa mais uma opção no ataque para Luis Zubeldía, que tem apostado em John Kennedy na posição.



O setor mais avançado do ataque foi desfalcado no início do ano, com as saídas de Lelê e Everaldo para o Pafos, do Chipre, e o Bahia, respectivamente. O clube segue na busca por um reforço, mas teve a proposta por Hulk, do Atlético-MG, negada e desistiu de contratar Alexis Cuello, do San Lorenzo, devido aos valores. As conversas por Bouanga, do Los Angeles FC, seguem travadas.

Sendo assim, restou John Kennedy para fazer a posição. Ele atuou em todos os 10 jogos do Fluminense em 2026, acumulando quatro gols e uma assistência, além de boas atuações. No momento, os seus substitutos são Kevin Serna e Matheus Reis improvisados.



O retorno de Cano para fortalecer o ataque, no entanto, não será imediato. O argentino não deve ser relacionado para o clássico contra o Vasco, neste domingo (22), já que o jogo será no gramado sintético do estádio Nilton Santos. Seu retorno deve ser contra o Palmeiras, no próximo dia 1º de março, conforme o "ge".



Controle de carga



Em coletiva de imprensa após o jogo contra o Bangu, pela semifinal do Carioca, Zubeldía falou sobre como precisa equilibrar decisões tendo apenas o John Kennedy, pois as chances do jogador se lesionar aumentam se ele ficar muitos minutos em campo. O treinador chegou a sugerir Serna como alternativa.



"Eu sei que o camisa 9 vive do gol. Mas também entendo que é uma posição em que hoje só temos ele, e isso me faz pensar que preciso equilibrar um pouco as decisões, os minutos e tudo mais, para que ele possa estar disponível jogo após jogo. Nesse contexto começam a aparecer jogadores como alternativas, como o Serna. Sem ser a posição natural dele, ele já jogou um pouco ali, acho que no Paraguai jogou, e no Peru também", destacou.