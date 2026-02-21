Hércules (esq.) voltou a treinar com o elenco do Fluminense na véspera do clássico pelo CariocaLucas Merçon / Fluminense

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Uma boa notícia para os torcedores do Fluminense, o volante Hércules, de 25 anos, participou do treino junto dos seus companheiros neste sábado (21), véspera do primeiro jogo da semifinal do Carioca contra o Vasco, que irá acontecer no Nilton Santos, às 18h (de Brasília).
LEIA MAIS: Fluminense reencontra ídolo Fred no Brasileirão Sub-20
Hércules, que só participou de dois jogos nesta temporada, desfalcou o clube carioca nas últimas partidas por conta de dores no púbis. O volante, porém, não terá condições de ser relacionado para o clássico deste domingo.
LEIA MAIS: Flu enxuga elenco e envia Riquelme e mais três para a categoria sub-20
O volante, de 25 anos, demorou a estrear neste ano por conta de uma contusão no músculo adutor da coxa esquerda. Depois de se recuperar, Hércules passou a sentir dores no púbis e acabou voltando para o departamento médico.
LEIA MAIS: Fluminense acerta empréstimo de Lezcano ao Olimpia, diz rádio paraguaia
Além de Hércules, o Fluminense não terá Guilherme Arana e Germán Cano no clássico. Os dois treinaram com seus companheiros durante a semana, mas não serão aproveitados ainda por Luís Zubeldía. Nonato deverá ficar como opção para o técnico.