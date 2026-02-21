Hércules (esq.) voltou a treinar com o elenco do Fluminense na véspera do clássico pelo CariocaLucas Merçon / Fluminense
Recuperado de dores no púbis, Hércules volta a treinar com grupo do Fluminense
Volante, de 25 anos, vem tendo problemas físicos no começo de 2026
Ventilado no Fluminense, Bouanga se diz focado no Los Angeles, mas deixa futuro em aberto
Atacante, de 31 anos, negociou com o clube carioca
Renê comenta disputa por posição com Arana: 'Acaba elevando o nível'
Lateral-esquerdo também falou de como a comissão técnica tem ajudado com a elaboração de jogadas ensaiadas
Fluminense reencontra ídolo Fred no Brasileirão Sub-20
Ex-centroavante fará estreia comandando sub-20 do Fortaleza
Vivendo melhor fase no Fluminense, Bernal deverá igualar maior sequência como titular em 2025
Volante, de 22 anos, é destaque neste começo de temporada
Fluminense enxuga elenco e envia Riquelme e mais três para a categoria sub-20
Quarteto disputará o Brasileirão da categoria
