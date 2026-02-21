Renê em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon / Fluminense FC

Renê em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 21/02/2026 17:41

Rio — Renê elogiou o jogador Guilherme Arana e comentou sobre a disputa de posição com o atleta pela lateral-esquerda do Fluminense. Ele também falou sobre a diferença nos estilos de jogo deles e exaltou a trajetória do companheiro, que já vestiu a camisa da Seleção.

fotogaleria

"Acho que quando você tem jogadores de alto nível ao seu lado, acaba rendendo mais, elevando o nível. Acredito que isso me ajuda. Eu sei que brincam comigo, dizendo que agora eu estou bem melhor depois que o Arana chegou, mas acho que é mais pelo ponto de vista de ele ter chegado, porque no ano passado, também fiz um bom ano. Levo comigo que quando você tem um cara de alto nível ao seu lado, você eleva o seu próprio nível", comentou Renê, em entrevista ao "ge". "Acho que quando você tem jogadores de alto nível ao seu lado, acaba rendendo mais, elevando o nível. Acredito que isso me ajuda. Eu sei que brincam comigo, dizendo que agora eu estou bem melhor depois que o Arana chegou, mas acho que é mais pelo ponto de vista de ele ter chegado, porque no ano passado, também fiz um bom ano. Levo comigo que quando você tem um cara de alto nível ao seu lado, você eleva o seu próprio nível", comentou Renê, em entrevista ao "ge".

O atleta opinou que Arana jogaria a Copa do Mundo se não tivesse se machucado. "É alguém que vem brigando para ser o melhor lateral do Brasil há vários anos. Tem experiência. É claro que temos estilos um pouco diferentes: ele é mais ofensivo, e eu sou mais construtor. Mas é um cara que veio para nos ajudar, e vem dando certo."



Bolas paradas



Renê vem se destacando nas bolas paradas e jogadas ensaiadas do time em 2026. Na opinião do jogador, os principais responsáveis são o técnico Luis Zubeldía e o auxiliar Carlos Gruezo.

"A gente vem trabalhando desde a chegada do professor (Zubeldía) com a comissão dele. O Carlos (Gruezo) tem dado muita moral para a gente que é da bola parada. Ele sempre conversa comigo, com o Lucho, agora com o Savarino, que chegou também, com o Ganso. A gente vem treinando algumas jogadinhas ensaiadas, sempre procurando fazer algo diferente, de acordo com o adversário. Graças a Deus, vem dando certo."



O Fluminense encara o Vasco neste domingo (22), às 18h, no estádio Nilton Santos, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca.