Rio - Keylor Navas, goleiro que atuou por Real Madrid e PSG, revelou quem foi o melhor jogador com quem atuou na carreira. O costa-riquenho dividiu vestiário com craques como Messi e Cristiano Ronaldo, mas elegeu Neymar como o mais talentoso com a bola nos pés. O jogador destacou a qualidade do craque brasileiro e rasgou elogios.

"Estamos falando de grandes estrelas e dos melhores das últimas décadas, mas em termos de talento em campo, Neymar foi quem mais me impressionou. Ele conseguia fazer o que quisesse com a bola, não importava se era com o pé esquerdo ou direito. Quando eu o via jogar, me lembrava de quando eu jogava com meus filhos. Ney é um jogador incrível", disse Navas em entrevista ao jornal "AS".



Neymar e Navas atuaram juntos quando o goleiro se transferiu para o Paris Saint-Germain, em 2019. No clube francês, o arqueiro também jogou ao lado de Messi e Mbappé. Durante sua passagem, disputou 114 partidas e conquistou três títulos do Campeonato Francês, três Copas da França, três Supercopas da França e uma Copa da Liga Francesa.