Keylor NavasAFP
"Estamos falando de grandes estrelas e dos melhores das últimas décadas, mas em termos de talento em campo, Neymar foi quem mais me impressionou. Ele conseguia fazer o que quisesse com a bola, não importava se era com o pé esquerdo ou direito. Quando eu o via jogar, me lembrava de quando eu jogava com meus filhos. Ney é um jogador incrível", disse Navas em entrevista ao jornal "AS".
Neymar e Navas atuaram juntos quando o goleiro se transferiu para o Paris Saint-Germain, em 2019. No clube francês, o arqueiro também jogou ao lado de Messi e Mbappé. Durante sua passagem, disputou 114 partidas e conquistou três títulos do Campeonato Francês, três Copas da França, três Supercopas da França e uma Copa da Liga Francesa.
Navas viveu o auge da carreira no Real Madrid, onde foi titular nas campanhas dos três títulos consecutivos da Liga dos Campeões. Na época, foi peça importante num time que contava com nomes como Cristiano Ronaldo e era comandado por Zinedine Zidane. Atualmente, o costa-riquenho atua pelo Pumas, do México, que ocupa a terceira colocação do Campeonato Mexicano, com 12 pontos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.