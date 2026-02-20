Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram

Publicado 20/02/2026 19:20

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, continua disponibilizando nas suas redes sociais registros da sua viagem para o Rio de Janeiro. Ela veio para fazer uma cobertura da imprensa paraguaia no Carnaval. A beldade publicou imagens em uma praia da Cidade Maravilhosa.

Sem especificar qual praia visitou, Eli Villagra divulgou vídeos e fotos em que apareceu com um biquíni com as cores do Cerro Porteño, que são as mesmas da bandeira do seu país: o Paraguai.

Conhecida como "Barbie Paraguaia", Eli Villagra é uma estrela do principal Carnaval de seu país, conhecido como Encarnación, realizado na cidade com o mesmo nome.

Dona de um corpo escultural, a beldade trabalha em programas de TV do seu país. Eli Villagra tem mais de 336 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram (@elivillagra_barbie).