Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, continua disponibilizando nas suas redes sociais registros da sua viagem para o Rio de Janeiro. Ela veio para fazer uma cobertura da imprensa paraguaia no Carnaval. A beldade publicou imagens em uma praia da Cidade Maravilhosa.
Sem especificar qual praia visitou, Eli Villagra divulgou vídeos e fotos em que apareceu com um biquíni com as cores do Cerro Porteño, que são as mesmas da bandeira do seu país: o Paraguai.
Conhecida como "Barbie Paraguaia", Eli Villagra é uma estrela do principal Carnaval de seu país, conhecido como Encarnación, realizado na cidade com o mesmo nome.
Dona de um corpo escultural, a beldade trabalha em programas de TV do seu país. Eli Villagra tem mais de 336 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram (@elivillagra_barbie).
fotogaleria
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Eli Villagra na quadro do Salgueiro
Eli Villagra ao lado da Mulher Melão
Eli Villagra ao lado de Viviane Araújo
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Eli Villagra na quadra da Porto da Pedra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra,
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra,
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra,
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra,
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra,
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra,
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra,
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño
Flor Maldonado e Eli Villagra são conhecidas no Paraguai
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Eli Villagra é musa do Cerro
Musa do Cerro, Eli Villagra
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra