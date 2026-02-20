Júnior Maestro em Jogo das Estrelas - Reprodução / Instagram

Publicado 20/02/2026 18:50

Rio - A derrota e a exibição do Flamengo contra o Lanús, na Argentina, no jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana preocupou os torcedores e os ídolos do clube carioca. Júnior, um dos maiores ex-jogadores do Rubro-Negro, afirmou que o nível apresentado pelo Rubro-Negro foi muito baixo.

Na opinião do Maestro, o Flamengo se apresentar o mesmo nível em outras partidas do Brasileirão poderá sofrer derrotas contundentes dos melhores clubes do país.

"Um jogo como o de ontem, é necessário sentar com o elenco, sentar com uns dois ou três jogadores principais e dizer: "isso aqui a gente não pode fazer". Primeiro é ter uma pegada firme. Segundo é taticamente acertar. Para ter exemplo do que não pode se fazer. Se você pegar um time melhor do Campeonato Brasil, vai passar uma vergonha. Se encarar o Palmeiras e outros, vão te castigar, porque o Lanús respeitou demais o Flamengo", disse em participação no SporTV.

Com a derrota por 1 a 0, o Flamengo precisará vencer o Lanús por dois gols de diferença na próxima quinta-feira (26), no Maracanã, para ficar com o título da Recopa Sul-Americana.