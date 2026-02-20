Filipe Luís, em entrevista coletiva após derrota para o Lanús nesta quinta-feira (19) - Reprodução / YouTube

Filipe Luís, em entrevista coletiva após derrota para o Lanús nesta quinta-feira (19)Reprodução / YouTube

Publicado 20/02/2026 08:37

O técnico Filipe Luís afirmou que "um caso isolado como esse", referindo-se aos ataques racistas do jogador argentino Gianluca Prestianni contra Vinicius Júnior, não influencia em nada o que ele pensa sobre o país. O treinador deu a declaração em coletiva de imprensa após a derrota para o Lanús, pela Recopa Sul-Americana, nesta quinta-feira (19). A fala gerou polêmica e protestos de rubro-negros nas redes sociais.



"A Argentina me encanta. Sou muito feliz aqui, muito bem recebido. Só tenho boas palavras para a Argentina. Um caso isolado como esse não influencia em nada do que penso sobre este país, que é tão lindo", afirmou, ao ser questionado por um repórter argentino sobre como o Flamengo é tratado visitando o país.

'Palavra de um contra o outro'

Horas antes da partida, Filipe já havia comentado sobre o caso em entrevista à "ESPN" argentina e disse se tratar da "palavra de um contra o outro". "Para mim é simples, Prestianni tapou a boca e não devia ter feito isso, e isso gera toda revolta. Agora é a palavra de um contra a de outro. É muito delicado e se ele [Prestianni] disse isso, tem de pagar por isso. Repito, é a palavra de um contra o outro e não sou eu quem posso julgar."

fotogaleria

Relembre o caso



Na partida entre Benfica e Real Madrid, pela Liga dos Campeões, na última terça-feira (17), Vini Jr. acionou o protocolo antirracismo após uma discussão com Prestianni.



Tudo começou depois do gol marcado pelo camisa 7. Na comemoração, o atacante dançou em frente a bandeira de escanteio, que tem o escudo do Benfica. Os torcedores e jogadores interpretaram como uma provocação e os ânimos ficaram exaltados.



Após a confusão inicial, Vini Jr recebeu cartão amarelo pela comemoração. O jogo estava prestes a reiniciar, quando Prestianni teria chamado o camisa 7 de "mono" (macaco, em espanhol). O brasileiro imediatamente correu na direção do árbitro, que acionou o protocolo antirracismo.

O jogo ficou paralisado por cerca de dez minutos antes de recomeçar. Na análise das imagens, não foi possível identificar as palavras do argentino, que colocou a camisa em frente a boca. O caso está sendo investigado.