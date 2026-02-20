Filipe Luís é o técnico do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Filipe Luís é o técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 20/02/2026 16:24 | Atualizado 20/02/2026 16:41

"Reconheço que minha fala, diante da extrema sensibilidade do tema, pode ter aberto margem para interpretações distintas. Por isso, considero fundamental reforçar publicamente minha posição, que sempre foi inegociável: o racismo é crime no Brasil e deveria ser tratado com o mesmo rigor em todos os países", , diz um trecho do posicionamento de Filipe Luís.

"Trata-se de uma conduta inaceitável, que deve ser combatida e punida de maneira firme. O futebol, como espaço de diversidade e integração, não pode tolerar qualquer forma de discriminação", prosseguiu.

Veja o posicionamento na íntegra:

Após a partida de ontem contra o Lanús, durante a coletiva de imprensa organizada pela Conmebol, minutos após o fim do jogo, fui questionado por um repórter argentino. Ele iniciou seu raciocínio citando mais um caso de racismo sofrido por Vinícius Júnior, quando me perguntou como o Flamengo foi recebido nas últimas vezes em que esteve no país.



Ao longo da resposta, procurei abordar minhas experiências pessoais na Argentina. Em momento algum tive a intenção de relativizar ou minimizar qualquer atitude racista.



Reconheço que minha fala, diante da extrema sensibilidade do tema, pode ter aberto margem para interpretações distintas. Por isso, considero fundamental reforçar publicamente minha posição, que sempre foi inegociável: o racismo é crime no Brasil e deveria ser tratado com o mesmo rigor em todos os países. Trata-se de uma conduta inaceitável, que deve ser combatida e punida de maneira firme. O futebol, como espaço de diversidade e integração, não pode tolerar qualquer forma de discriminação.



Reforço ainda que, antes da partida, em entrevista exclusiva ao detentor de direitos, expus minha visão sobre o episódio, classificando como covarde a atitude do jogador que tapou a boca para praticar atos racistas. Jamais colocaria em dúvida a palavra da vítima em um caso grave como esse.



Por fim, reitero meu total apoio a Vinícius Júnior em mais um lamentável episódio envolvendo racismo no esporte, algo que já não deveria mais ocorrer, mas que infelizmente ainda se repete e, muitas vezes, passa impune.



Filipe Luís

Técnico do Clube de Regatas do Flamengo

Entenda o caso

As falas de Filipe Luís repercutiram mal na entrevista coletiva após a derrota do Flamengo para o Lanús por 1 a 0, pelo jogo de ida da Recopa. O técnico Filipe Luís afirmou que "um caso isolado como esse", referindo-se ao episódio contra Vini Jr, não influencia em nada o que ele pensa sobre o país.

"A Argentina me encanta. Sou muito feliz aqui, muito bem recebido. Só tenho boas palavras para a Argentina. Um caso isolado como esse não influencia em nada do que penso sobre este país, que é tão lindo", afirmou, ao ser questionado por um repórter argentino sobre como o Flamengo é tratado visitando o país.

Horas antes da partida, Filipe já havia comentado sobre o caso em entrevista à "ESPN" argentina e disse se tratar da "palavra de um contra o outro". "Para mim é simples, Prestianni tapou a boca e não devia ter feito isso, e isso gera toda revolta. Agora é a palavra de um contra a de outro. É muito delicado e se ele [Prestianni] disse isso, tem de pagar por isso. Repito, é a palavra de um contra o outro e não sou eu quem posso julgar."

Racismo contra Vini Jr

A partida entre Benfica e Real Madrid ficou paralisada por cerca de dez minutos por causa do protocolo antirracismo acionado pelo juiz , após denúncia de Vinícius.

Depois da confusão na comemoração de seu gol, Vini Jr acusou Prestianni de chamá-lo de 'mono' (macaco, em espanhol), enquanto escondia a boca com a camisa.

Por outro lado, Mbappé saiu em defesa do companheiro e confirmou a acusação de racismo: "Ele disse cinco vezes que Vini é um macaco. Eu, Vini e muitos jogadores do Real Madrid perdemos o controle declarou", completou.

Pelas redes sociais, Vini Jr se pronunciou e também recebeu apoio de muitas personalidades não apenas do futebol, mas também de outros esportes.