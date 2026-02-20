Filipe Luís orienta o Flamengo no jogo contra o Lanús - Gilvan de Souza/Flamengo

Filipe Luís orienta o Flamengo no jogo contra o LanúsGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 20/02/2026 13:20

Rio - Após viver uma temporada mágica com os títulos do Brasileirão e Libertadores, o Flamengo não começou bem em 2026. Vice-campeão da Supercopa do Brasil, o Rubro-Negro perdeu o jogo de ida da Recopa Sul-Americana por 1 a 0, nesta última quinta-feira (19), diante do Lanús, na Argentina, e aumentou a pressão sobre o técnico Filipe Luís.

Em 2026, o Flamengo já sofreu mais da metade das derrotas do ano passado. Em 12 jogos disputados na temporada, o Rubro-Negro perdeu seis. No ano passado, o Rubro-Negro perdeu apenas 11 de 78 partidas. Além disso, também é o clube da Série A com mais jogos sofrendo gols no ano (11), segundo o "R10 Score". O Atlético-MG é o segundo colocado da lista (10).

No ano passado, a consistência defensiva do Flamengo foi um dos pilares para o sucesso do trabalho do técnico Filipe Luís. Em 2026, o treinador tem encontrado dificuldades para encontrar a consistência. Nomes importantes como o zagueiro Léo Ortiz começaram o ano acumulando falhas, algo incomum nos últimos anos. A falta de ritmo tem sido uma das reclamações.

Além do vice-campeonato da Supercopa do Brasil e de perder o jogo de ida da Recopa Sul-Americana, o Flamengo quase ficou em apuros no Carioca. O Rubro-Negro chegou na última rodada correndo risco de disputar o quadrangular contra o rebaixamento, mas conseguiu escapar após golear o Sampaio Corrêa. Depois, eliminou o Botafogo nas quartas de final.