Diego Reyes com a camisa do América do MéxicoReprodução / Instagram

Publicado 21/02/2026 10:23

Rio - O Flamengo avançou nas negociações para contratar, por empréstimo, o atacante mexicano Diego Reyes, de 18 anos, pertencente ao América do México. Segundo informações da 'ESPN', a proposta prevê opção de compra ao fim do vínculo, e a diretoria rubro-negra trabalha para selar o acordo antes do fechamento desta janela de transferências.



O planejamento inicial é que o jovem inicie sua trajetória na categoria Sub-20, mas com presença frequente em atividades do elenco principal. Reyes será monitorado de perto pela comissão técnica de Filipe Luís, que pretende observar sua adaptação e desempenho técnico durante os treinamentos com os profissionais.



Tratado como uma promessa do futebol mexicano, o atacante acumula passagens pelas seleções de base de seu país. Apesar da pouca rodagem na equipe profissional do América, o jogador despertou o interesse do Flamengo pelo destaque em torneios de base e competições internacionais.



O histórico de Diego Reyes nas divisões de base do clube mexicano registra 56 gols marcados em passagens pelas categorias Sub-14, Sub-17, Sub-18 e Sub-20. Atualmente integrando o elenco Sub-21, o atacante soma três gols em quatro partidas disputadas na atual temporada.

