Última vez que Jorginho esteve em campo foi no último dia 1º de fevereiroGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 21/02/2026 15:50

Rio — Jorginho está fora da semifinal do Campeonato Carioca contra o Madureira, neste domingo (22). O meia do Flamengo segue se recuperando de uma lesão na coxa esquerda e desfalca o time visando estar em campo no jogo de ida da Recopa Sul-Americana, na próxima quinta-feira (26), conforme o "ge".



A última partida do atleta foi contra o Corinthians, na derrota por 2 a 0 pela Supercopa Rei, no último dia 1º de fevereiro. Em 2026, ele também jogou contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

O jogador ainda não está garantido para o jogo decisivo contra o Lanús, mas ainda tem chance de reforçar a equipe. O Rubro-Negro perdeu por 1 a 0 na Argentina e precisa inverter o resultado para conquistar o bicampeonato.



Time misto?



A tendência é que Filipe Luís use time misto contra o Madureira, assim como no duelo com o Botafogo, para priorizar a Recopa e poupar o condicionamento físico dos jogadores.

O jogo pelo Carioca será neste domingo (22), às 20h30, no Maracanã. Já o duelo contra o Lanús será na próxima quinta-feira (26), às 21h30, no mesmo estádio.