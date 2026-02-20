Rossi em ação no jogo contra o Lanús, pela Recopa Sul-AmericanaGilvan de Souza/Flamengo
Rossi relembra título de 2025 e pede confiança na Recopa: 'Temos que acreditar'
Flamengo precisa vencer por dois gols no Maracanã para ficar com o troféu
Júnior critica rendimento do Flamengo: 'Se pegar um time de qualidade, vai passar vergonha'
Rubro-Negro perdeu primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana
Filipe Luís se posiciona após polêmica e ressalta apoio a Vini Jr em caso de racismo
Técnico ressaltou que em momento algum teve 'a intenção de relativizar ou minimizar qualquer atitude racista'
Inconsistente na defesa, Flamengo sofre mais da metade das derrotas de 2025
Rubro-Negro é o clube da Série A com mais jogos sofrendo gols em 2026
Flamengo identifica o que falta a Paquetá, que ficou devendo contra o Lanús
Camisa 20 disputou seis partidas desde que chegou e em apenas uma se destacou e fez gol
Filipe Luís afirma que ataque racista sofrido por Vini Jr é 'caso isolado'
Declaração gerou polêmica entre torcedores nas redes sociais
