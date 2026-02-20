Rossi em ação no jogo contra o Lanús, pela Recopa Sul-AmericanaGilvan de Souza/Flamengo

Rio - Um dos destaques do Flamengo em 2025, o goleiro Rossi mostrou confiança na recuperação do Flamengo no jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Em entrevista após a derrota por 1 a 0 para o Lanús, nesta quinta-feira (19), o argentino pediu apoio da torcida e relembrou a última temporada da equipe, que conseguiu se superar para conquistar os títulos.
"No ano passado quase ninguém acreditou que seríamos campeões no final do ano. Muita gente não acreditou que iríamos ganhar o Brasileiro, mas acabamos ganhando. Então é isso, temos que acreditar. Vai ser um jogo difícil, ainda mais em uma final. É acreditar e apoiar, porque estamos a 90 minutos de conquistar mais um título e ainda falta muito", disse o goleiro Rossi.
No jogo de ida da Recopa Sul-Americana, o Flamengo foi derrotado pelo Lanús, na Argentina, por 1 a 0. O Rubro-Negro teve mais posse de bola, mas teve dificuldades de transformar o controle em oportunidades. O time argentino, por outro lado, foi mais incisivo e conseguiu criar mais oportunidades, sendo mais perigoso e letal ao longo da partida.
O Flamengo volta a campo no domingo (22), às 20h30 (de Brasília), contra o Madureira, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal do Carioca. Na sequência, encara o Lanús, na quinta-feira (26), às 21h30, também no Maracanã, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. O Rubro-Negro precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o título e levantar o primeiro troféu da temporada.