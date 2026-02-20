Flamengo se manifesta sobre invasão hackerReprodução / X

Rio — O Flamengo sofreu um ataque hacker no seu perfil da rede social X na noite desta quinta-feira (19), durante a partida contra o Lanús, pela Recopa Sul-Americana. Durante a invasão, foram feitas algumas postagens exaltando rivais, além de links de propagandas. Uma das mensagens escritas foi: "Vasco é o maior do Rio", que ficou poucos segundos no ar antes de ser deletada.

Ainda durante o primeiro tempo da partida, o Rubro-Negro se manifestou sobre o ocorrido, alertando para torcedores não caírem em golpe.
"Estamos sofrendo ataques de hackers e, por segurança, pedimos que não cliquem em nenhum link ou mensagem recente até avisarmos que está tudo normal", afirmou o clube, em publicação feita por volta das 22h10. Desde então, até a manhã desta sexta-feira (20), nenhuma nova postagem foi feita na conta.

Torcedores fizeram brincadeiras com a situação, em meio ao desempenho ruim que a equipe estava apresentando contra o Lanús. "Nosso time também está sofrendo ataques", brincou um rubro-negro. "Quem tá pior? A equipe tentando resolver o problema com hacker ou o Flamengo em campo?", apontou um internauta.

Em meio ao ataque, o Flamengo perdeu para o Lanús por 1 a 0 no jogo de ida da Recopa Sul-Americana. A partida da volta será na próxima quinta-feira (26), às 21h30, no Maracanã. Antes disso, neste domingo (22), o Rubro-Negro encara o Madureira pela semifinal do Campeonato Carioca.