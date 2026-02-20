Lucas Paquetá sofre falta em Lanús x Flamengo, pela RecopaGilvan de Souza / Flamengo

Na derrota do Flamengo por 1 a 0 para o Lanús, no jogo de ida da Recopa Sul-Americana, Lucas Paquetá atuou os 90 minutos, mas novamente deixou a desejar. Escalado desta vez no meio, o camisa 20 teve atuação apagada, assim como Pulgar e Arrascaeta, em uma noite de pouca criação. Além da falta de entrosamento, o desempenho coletivo é apontado para um dos motivos para a maior contratação rubro-negra da história ainda não ter deslanchado desde o retorno ao clube.
“O que falta para o Paquetá é que a equipe também encontre sua melhor versão. A partir do momento que estejamos bem a nível coletivo, ele também vai jogar melhor, vai crescer”, analisou o técnico Filipe Luís.
Lucas Paquetá disputou seis partidas pelo Flamengo nesta segunda passagem e pela primeira vez atuou os 90 minutos. Sem grande destaque, o meia teve o melhor desempenho na vitória por 2 a 1 no clássico com o Botafogo, pelo Campeonato Carioca, quando marcou seu primeiro gol.
“Ele fez uma grande partida contra o Botafogo, acho até que foi o melhor em campo, porque a equipe esteve bem e ele foi potencializado. Não é um jogador que atua sozinho e que depende que a equipe esteja bem para que ele cresça”, completou Filipe.
Os números de Paquetá em Lanús x Flamengo

Na Argentina, o camisa 20 atuou mais como um segundo volante, tendo papel na saída de bola. Apesar dos 86% de acerto nos passes, ele cometeu erros justamente no campo ofensivo, fazendo esse desempenho cair para 82%, segundo números do Sofascore.
Sem conseguir desarmes em quatro tentativas, Paquetá perdeu a bola 11 vezes e só finalizou uma, sendo bloqueado.
Passes decisivos: 0
Cruzamentos (certos): 2 (0)
Passes certos: 55 de 64 (86%)
Passes no campo adversário (precisão): 32 certos de 39 (82%)
Passes no próprio campo (precisão): 23 certos de 25 (92%)
Passes longos (certos): 4/5 (80%)

Ações com a bola: 82
Dribles (acertos): 1 (1)
Faltas sofridas: 3
Perda da posse de bola: 11
Finalizações: 1
Finalizações no gol: 0
Chutes bloqueados: 1

Contribuições defensiva: 8
Desarmes (ganhos): 4 (0)
Interceptações: 0
Cortes: 3
Recuperações de bola: 6
Duelos pelo chão (ganhos): 13 (8)
Duelos pelo alto (ganhos): 3 (1)