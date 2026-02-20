Na derrota do Flamengo por 1 a 0 para o Lanús, no jogo de ida da Recopa Sul-Americana, Lucas Paquetá atuou os 90 minutos, mas novamente deixou a desejar. Escalado desta vez no meio, o camisa 20 teve atuação apagada, assim como Pulgar e Arrascaeta, em uma noite de pouca criação. Além da falta de entrosamento, o desempenho coletivo é apontado para um dos motivos para a maior contratação rubro-negra da história ainda não ter deslanchado desde o retorno ao clube.
“O que falta para o Paquetá é que a equipe também encontre sua melhor versão. A partir do momento que estejamos bem a nível coletivo, ele também vai jogar melhor, vai crescer”, analisou o técnico Filipe Luís.
Lucas Paquetá disputou seis partidas pelo Flamengo nesta segunda passagem e pela primeira vez atuou os 90 minutos. Sem grande destaque, o meia teve o melhor desempenho na vitória por 2 a 1 no clássico com o Botafogo, pelo Campeonato Carioca, quando marcou seu primeiro gol.
“Ele fez uma grande partida contra o Botafogo, acho até que foi o melhor em campo, porque a equipe esteve bem e ele foi potencializado. Não é um jogador que atua sozinho e que depende que a equipe esteja bem para que ele cresça”, completou Filipe.
Na Argentina, o camisa 20 atuou mais como um segundo volante, tendo papel na saída de bola. Apesar dos 86% de acerto nos passes, ele cometeu erros justamente no campo ofensivo, fazendo esse desempenho cair para 82%, segundo números do Sofascore.
Sem conseguir desarmes em quatro tentativas, Paquetá perdeu a bola 11 vezes e só finalizou uma, sendo bloqueado.
Passes decisivos: 0 Cruzamentos (certos): 2 (0) Passes certos: 55 de 64 (86%) Passes no campo adversário (precisão): 32 certos de 39 (82%) Passes no próprio campo (precisão): 23 certos de 25 (92%) Passes longos (certos): 4/5 (80%)
Ações com a bola: 82 Dribles (acertos): 1 (1) Faltas sofridas: 3 Perda da posse de bola: 11 Finalizações: 1 Finalizações no gol: 0 Chutes bloqueados: 1
Contribuições defensiva: 8 Desarmes (ganhos): 4 (0) Interceptações: 0 Cortes: 3 Recuperações de bola: 6 Duelos pelo chão (ganhos): 13 (8) Duelos pelo alto (ganhos): 3 (1)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.