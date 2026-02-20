Lucas Paquetá sofre falta em Lanús x Flamengo, pela Recopa - Gilvan de Souza / Flamengo

Lucas Paquetá sofre falta em Lanús x Flamengo, pela RecopaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 20/02/2026 10:27

Escalado desta vez no meio, o camisa 20 teve atuação apagada, assim como Pulgar e Arrascaeta, em uma noite de pouca criação. Além da falta de entrosamento, o desempenho coletivo é apontado para um dos motivos para a maior contratação rubro-negra da história ainda não ter deslanchado desde o retorno ao clube.

Na derrota do Flamengo por 1 a 0 para o Lanús , no jogo de ida da Recopa Sul-Americana, Lucas Paquetá atuou os 90 minutos, mas novamente deixou a desejar., assim como Pulgar e Arrascaeta, em uma noite de pouca criação. Além da falta de entrosamento, o desempenho coletivo é apontado para um dos motivos para a maior contratação rubro-negra da história ainda não ter deslanchado desde o retorno ao clube.

“O que falta para o Paquetá é que a equipe também encontre sua melhor versão. A partir do momento que estejamos bem a nível coletivo, ele também vai jogar melhor, vai crescer”, analisou o técnico Filipe Luís.



Lucas Paquetá disputou seis partidas pelo Flamengo nesta segunda passagem e pela primeira vez atuou os 90 minutos. Sem grande destaque, o meia teve o melhor desempenho na vitória por 2 a 1 no clássico com o Botafogo, pelo Campeonato Carioca, quando marcou seu primeiro gol.



“Ele fez uma grande partida contra o Botafogo, acho até que foi o melhor em campo, porque a equipe esteve bem e ele foi potencializado. Não é um jogador que atua sozinho e que depende que a equipe esteja bem para que ele cresça”, completou Filipe.



Os números de Paquetá em Lanús x Flamengo



Na Argentina, o camisa 20 atuou mais como um segundo volante, tendo papel na saída de bola. Apesar dos 86% de acerto nos passes, ele cometeu erros justamente no campo ofensivo, fazendo esse desempenho cair para 82%, segundo números do Sofascore.



Sem conseguir desarmes em quatro tentativas, Paquetá perdeu a bola 11 vezes e só finalizou uma, sendo bloqueado.



Passes decisivos: 0

Cruzamentos (certos): 2 (0)

Passes certos: 55 de 64 (86%)

Passes no campo adversário (precisão): 32 certos de 39 (82%)

Passes no próprio campo (precisão): 23 certos de 25 (92%)

Passes longos (certos): 4/5 (80%)



Ações com a bola: 82

Dribles (acertos): 1 (1)

Faltas sofridas: 3

Perda da posse de bola: 11

Finalizações: 1

Finalizações no gol: 0

Chutes bloqueados: 1



Contribuições defensiva: 8

Desarmes (ganhos): 4 (0)

Interceptações: 0

Cortes: 3

Recuperações de bola: 6

Duelos pelo chão (ganhos): 13 (8)

Duelos pelo alto (ganhos): 3 (1)