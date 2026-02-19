Lance do jogo entre Lanús e Flamengo - Juan Mabromata / AFP

Lance do jogo entre Lanús e FlamengoJuan Mabromata / AFP

Publicado 19/02/2026 23:26 | Atualizado 20/02/2026 00:34

Argentina - Em noite de pouca inspiração, o Flamengo perdeu para o Lanús por 1 a 0 em La Fortaleza, nesta quinta-feira (19), pelo jogo de ida da Recopa 2026. Castillo marcou e colocou os argentinos em vantagem na decisão. O time da casa ainda teve dois gols anulados por impedimento antes de conseguir abrir o placar.

fotogaleria

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (26), a partir das 21h30, no Maracanã. O Rubro-Negro precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para ser campeão no tempo regulamentar. Triunfo por um gol de diferença força a prorrogação. Já os argentinos jogam por um empate.

Antes, porém, o Fla terá o Estadual pela frente. A equipe de Filipe Luís vai enfrentar o Madureira no domingo (22), às 20h30, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca.

O jogo

O Flamengo teve mais posse de bola ao longo do primeiro tempo, mas teve dificuldades para incomodar Losada. O Rubro-Negro só conseguiu assustar em uma finalização de Everton Cebolinha. O atacante recebeu bom passe de Arrascaeta, superou a marcação, mas finalizou em cima do goleiro. O uruguaio pegou o rebote, mas a bola explodiu na marcação.

Já o Lanús teve bons momentos na etapa inicial, sobretudo na primeira metade. Castillo chegou a balançar as redes, mas o assistente marcou o impedimento do atacante no lance.

No segundo tempo, o nível da partida não melhorou. Pelo contrário. As duas equipes mostravam pouca inspiração e praticamente não conseguiam criar. Diante desse cenário, Filipe Luís promoveu as entradas de Samuel Lino e Pedro.



O primeiro lance de grande emoção por volta dos 23 minutos, quando Rossi fez boa defesa em cobrança de falta. Pouco depois, Castillo marcou, mas o assistente pegou novo impedimento do jogador e anulou.



Mas de tanto insistir, o Lanús finalmente conseguiu seu gol. Após cruzamento pelo lado esquerdo, Castillo apareceu para finalizar de cabeça e balançar a rede. Dessa vez, ele não estava impedido, e o gol foi validado.

Ficha técnica

Lanús x Flamengo



Data e hora: 19/02/2026, às 21h30

Local: La Fortaleza, na Argentina

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)



Cartões amarelos: Marcich (LAN)

Cartões vermelhos: -

Gols: Castillo (1-0) (32'/2ºT)

LANÚS (Técnico: Mauricio Pellegrino)

Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina (Biafore), Cardozo e Marcelino Moreno (Watson); Salvio (Aquino), Carrera (Sepúlveda) e Rodrigo Castillo (Walter Bou).

FLAMENGO(Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta (Pedro); Luiz Araújo (De La Cruz), Carrascal e Everton Cebolinha (Samuel Lino).