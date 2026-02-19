Arrascaeta em treino no Ninho do Urubu - Adriano Fontes/Flamengo

Arrascaeta em treino no Ninho do UrubuAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 19/02/2026 17:10

Rio - Principal jogador do Flamengo no ano passado, Giorgian de Arrascaeta, de 31 anos, abordou as dificuldades que o clube carioca terá nesta temporada. O uruguaio citou o pouco período de preparação do Rubro-Negro para os primeiros jogos de 2026.

"Ficamos 24 dias parados e voltamos com partida de alta intensidade (contra o Corinthians), não tivemos o tempo necessário por uma boa pré-temporada. Mas isso não cabe a nós. A gente tem que aceitar e pensar o que é melhor para o grupo", afirmou em entrevista à "ESPN".

O Flamengo, além de disputar o Estadual e o Brasileiro como as demais equipes do país, também jogou a final da Supercopa Rei, quando foi derrotado pelo Corinthians, e agora irá decidir a Recopa Sul-Americana contra o Lanús.

Depois de um começo irregular, o Rubro-Negro pouco a pouco vem evoluindo na temporada. O Flamengo está na semifinal do Campeonato Carioca e também venceu sua primeira partida no Brasileiro.