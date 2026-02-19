Time do Flamengo que disputou a Copa União em 1987Arquivo O Dia
PGR envia ao STF parecer favorável que reconhece Flamengo como campeão brasileiro de 1987
Rubro-Negro moveu ação em abril de 2017 e tenta ser reconhecido como campeão brasileiro
PGR envia ao STF parecer favorável que reconhece Flamengo como campeão brasileiro de 1987
Rubro-Negro moveu ação em abril de 2017 e tenta ser reconhecido como campeão brasileiro
Duelo de ex-companheiros: Filipe Luís e Salvio se reencontram na Recopa
Comandante rubro-negro e jogador do Lanús dividiram vestiário no Atlético de Madrid
Meia do Lanús demonstra confiança e faz alerta ao Flamengo: 'Eles precisam ter cuidado'
Marcelino Moreno elogiou elenco rubro-negro, mas destacou a força do time argentino antes da Recopa
Lino aborda peso pelo investimento e cita passagem por ex-clube: 'Dar o meu melhor igual'
Atacante afirma entender pressão, mas pontua que valor da transferência não influencia seu desempenho
Flamengo retorna à Argentina com boas lembranças na bagagem
Rubro-Negro encara o Lanús na quinta-feira (19), a partir das 21h30, pelo jogo de ida da Recopa
Flamengo entra em acordo com Madureira por jogos da semifinal no Maracanã
Tricolor Suburbano mandará partida no Maracanã
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.