Time do Flamengo que disputou a Copa União em 1987Arquivo O Dia

Publicado 19/02/2026 00:55 | Atualizado 19/02/2026 01:01

Rio - O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira (18), um parecer favorável ao Flamengo que reconhece o clube como campeão brasileiro de 1987, ao lado do Sport. A informação foi dada inicialmente pelo portal "PlatoBR".

Na decisão, Paulo Gonet deu razão ao Flamengo. O procurador-geral reconheceu que a Primeira Turma do STF errou em considerar que a CBF não poderia, por critérios desportivos, ter declarado outro clube como campeão brasileiro daquela edição.

O Flamengo busca ser considerado oficialmente campeão brasileiro de 1987 desde 1999, quando o Sport foi considerado o único campeão brasileiro de 1987, em decisão transitada em julgado (que não pode ser modificada). Desde então, tenta ser declarado campeão ao lado do clube pernambucano.

Em 2011, a CBF publicou uma resolução reconhecendo o Flamengo como também campeão. Porém, o Sport entrou com uma ação e derrubou a decisão. Desde então, o Rubro-Negro tentou vários recursos no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e STF, que foram todos negados.