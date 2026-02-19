Filipe Luís é o técnico do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 19/02/2026 07:31

Rio — O Flamengo começa a disputa pelo bicampeonato da Recopa Sul-Americana nesta quinta-feira (19), às 21h30, contra o Lanús, no estádio Néstor Díaz Pérez. Os clubes estão com desfalques, mas atravessam momentos distintos, pois o time de Filipe Luís venceu os últimos três jogos, enquanto no mesmo período, a equipe argentina vem de dois empates e uma derrota no Campeonato Argentino.



Onde assistir



O jogo será transmitido na ESPN (TV fechada) e Disney+ (Streaming).

Como chega o Rubro-Negro



O Flamengo vem de uma classificação contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca, com time alternativo. Para o duelo contra o Lanús, Filipe Luís segue sem Jorginho e Saúl, lesionados. Já Plata precisa cumprir outro jogo de suspensão, devido à expulsão contra o Racing na semifinal da Libertadores 2025.



Sendo assim, o treinador deve escalar o time desta forma: Rossi, Varela (Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Carrascal, Cebolinha e Pedro (Bruno Henrique).

Provável escalação do Lanús



O Lanús chegou à disputa pelo título inédito da Recopa após vencer o Atlético-MG na decisão da Copa Sul-Americana 2025. No entanto, atualmente, o time passa por instabilidade. Os titulares do ano passado foram mantidos, mas o técnico Mauricio Pellegrino terá o desfalque do atacante Rodrigo Castillo. Além dele, o ex-Coritiba Marcelino Moreno, um dos destaques do time, pode ficar de fora.



A escalação para a decisão deve ser: Losada, Guidara, Izquierdoz, Dominguez e Marcich; Medina, Agustín Cardozo, Salvio, Franco Watson (Marcelino Moreno) e Carrera; Walter Bou.



Arbitragem da partida



Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela);

Assistentes: Jorge Urrego (Venezuela) e Lubin Torrealba (Venezuela);

VAR: Carlos Orbe (Equador).