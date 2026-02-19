De pênalti, Barco manda a bola para a rede e garante o título ao Independiente sobre o flamengo, no Maracanã - Alexandre Brum / Agência O Dia

De pênalti, Barco manda a bola para a rede e garante o título ao Independiente sobre o flamengo, no MaracanãAlexandre Brum / Agência O Dia

Publicado 19/02/2026 13:06

O Flamengo inicia a busca por mais um título da Recopa Sul-Americana, contra o Lanús, nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília). E quando se pensa em decisão contra argentinos os rubro-negros lembram-se da mágica final da Libertadores de 2019, uma exceção na história, mas que pode se tornar um ponto de virada para uma nova era.

Afinal, a vitória por 2 a 1 sobre a equipe do River Plate, com dois gols de Gabigol no fim, foi a única vez em que o Flamengo superou os hermanos em quatro disputas de títulos.

Antes dessa conquista histórica, foram duas derrotas em finais para o Estudiantes e outra para o San Lorenzo. Todas com ida e volta, ao contrário da Libertadores, que foi em jogo único em Lima, no Peru.

Um dos motivos para esse retrospecto ruim está no fato de o Rubro-Negro não ter vencido nenhuma das três partidas na Argentina, além de ter marcado apenas um gol. O time de Filipe Luís terá a chance de também mudar essa questão.

Como foram as finais do Flamengo contra argentinos



A primeira decisão aconteceu em 1995, pela extinta Supercopa da Libertadores. O vice-campeonato rubro-negro aconteceu com uma derrota por 2 a 0 para o Independiente, na Argentina, e depois uma vitória por apenas 1 a 0 no Rio.



Já Copa Mercosul de 2001, o San Lorenzo levou a melhor sobre o Flamengo nos pênaltis, vencendo por 4 a 3, com Juan, Cássio e Roma perdendo as cobranças. Foram dois empates, um foi 0 a 0 na Argentina e o outro, 1 a 1 no Maracanã.



E a outra final perdida foi em 2017, na Copa Sul-Americana, novamente para o Independiente. Assim como em 1995, o Flamengo perdeu fora de casa por 2 a 1 e não conseguiu se recuperar no Maracanã, onde ficou no 1 a 1.