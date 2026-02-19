De pênalti, Barco manda a bola para a rede e garante o título ao Independiente sobre o flamengo, no MaracanãAlexandre Brum / Agência O Dia
Relembre como foram as outras decisões do Flamengo contra argentinos
Rubro-Negro encara o Lanús pelo título da Recopa Sul-Americana
Como foram as finais do Flamengo contra argentinos
Relembre como foram as outras decisões do Flamengo contra argentinos
Rubro-Negro encara o Lanús pelo título da Recopa Sul-Americana
Bruno Henrique revela até quando seguirá jogando antes de se aposentar
Atleta comentou sobre planos para o futuro antes do duelo contra o Lanús
Lanús x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem
Equipes se enfrentam pela decisão da Recopa Sul-Americana nesta quinta-feira (19), às 21h30, na Argentina
PGR envia ao STF parecer favorável que reconhece Flamengo como campeão brasileiro de 1987
Rubro-Negro moveu ação em abril de 2017 e tenta ser reconhecido como campeão brasileiro
Duelo de ex-companheiros: Filipe Luís e Salvio se reencontram na Recopa
Comandante rubro-negro e jogador do Lanús dividiram vestiário no Atlético de Madrid
Meia do Lanús demonstra confiança e faz alerta ao Flamengo: 'Eles precisam ter cuidado'
Marcelino Moreno elogiou elenco rubro-negro, mas destacou a força do time argentino antes da Recopa
