Bruno Henrique corre em treino do Flamengo no NinhoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 19/02/2026 10:56 | Atualizado 19/02/2026 10:57

Rio — O atacante Bruno Henrique revelou até quando seguirá jogando. Em entrevista nesta quarta-feira (18), ele afirmou que não pensa em se aposentar no final do ano, diferente do que havia declarado após o título brasileiro de 2025, e entrará em campo pelo Rubro-Negro "enquanto conseguir".



"Acho que não [se aposentar], conversei com meu estafe, agora não é a prioridade, falei ano passado, mas não com esse intuito. Quero continuar jogando enquanto eu conseguir, enquanto eu quiser", disse à "ESPN".

Entrevista sobre aposentadoria



Depois da conquista do Brasileirão do ano passado, em entrevista ao canal RaFla Mello, o jogador havia dito que sua vontade era "terminar no Flamengo" e avaliado que "o momento estava chegando ao fim". "Jogar esse último ano com o Flamengo e, quem sabe, pendurar as chuteiras", ressaltou, na ocasião, em declaração gerou boatos sobre o fim da carreira do atleta.

Próximo compromisso



O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira (19), às 21h30, para enfrentar o Lanús, na Argentina, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana.