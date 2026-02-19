Agustín Rossi é goleiro do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 19/02/2026 15:47 | Atualizado 19/02/2026 16:01

Rio - Um dos destaques do Flamengo em 2025, o goleiro Rossi analisou o início de temporada da equipe. Em entrevista a 'Espn' O argentino, de 30 anos, admitiu que o elenco ainda sofre com a falta de ritmo e acredita que isso influenciou no começo abaixo do esperado, mas confia na recuperação.

"Temos um calendário definido. Acho que ainda estamos com um pouco de falta de ritmo porque a pré-temporada foi muito curta, tivemos que encurtar por causa do Carioca. Mas acontece. Óbvio que ainda falta ritmo, mas a pressão de defender o Flamengo sempre existe", disse Rossi.

Em 2026, considerando as atuações do elenco sub-20 e do time principal, o Flamengo acumula quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas. No começo de fevereiro, o rubro-negro perdeu a Supercopa Rei, contra o Corinthians, e no estadual chegou a correr risco de disputar o quadrangular de rebaixamento.

Nos últimos jogos, o Flamengo melhorou. Após ficar quatro jogos sem vencer, engatou uma sequência de três vitórias. O Rubro-Negro tem a chance de conquistar o primeiro título no ano nos próximos dias. O Rubro-Negro enfrenta o Lanús, da Argentina, nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no estádio Néstor Díaz Pérez. Já a partida de volta será no dia 26, no mesmo horário, no Maracanã.