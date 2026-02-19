Everton Cebolinha em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Rio - O atacante Everton Cebolinha, de 29 anos, vive um ótimo começo de ano em 2026. Apesar disso, o Flamengo ainda não procurou o jogador para uma renovação salarial. Ele tem vínculo com o clube carioca até o final da temporada. As informações são do portal "GE".

Enquanto isso, Cebolinha continuará jogando para tentar provar ao Flamengo que merece uma valorização. O atacante, porém, vem recebendo sondagens e poderá assinar um pré-contrato a partir de julho.

Everton Cebolinha foi contratado em 2022 por algo em torno de R$ 70 milhões e alternou altos e baixos no clube carioca. Ele fez parte do elenco em títulos importantes como Libertadores (2022 e 2025), Brasileiro (2025) e Copas do Brasil (2022 e 2024).

No total, o atacante entrou em campo em 176 partidas, anotou 21 gols e deu 25 assistências com a camisa o clube carioca desde que foi contratado.