Everton Cebolinha em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Flamengo ainda não procurou Cebolinha para propor renovação
Atacante, de 29 anos, poderá assinar pré-contrato com outro clube em julho
'Temos que ser melhores', admite Léo Ortiz após derrota do Flamengo na Recopa
Lanús venceu por 1 a 0 e abriu vantagem na decisão
Fora de casa, Flamengo perde para o Lanús e está em desvantagem na Recopa
O time argentino ainda teve dois gols anulados por impedimento na partida
Veja a escalação do Flamengo para enfrentar o Lanús na Recopa
Rubro-Negro encara o time argentino pelo jogo de ida, na Argentina
Zinho analisa confronto da Recopa e vê Flamengo como favorito
Primeiro jogo da decisão acontece nesta quinta-feira (19), em La Fortaleza
José Boto afirma que 'nível alto' atrapalha o Flamengo na busca por reforços
Rubro-Negro contratou três reforços para a temporada
Arrascaeta lamenta pré-temporada do Flamengo: 'Não tivemos tempo'
Jogador, de 31 anos, foi a principal estrela rubro-negra em 2026
