Léo Ortiz em ação no jogo entre Lanús e Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Léo Ortiz em ação no jogo entre Lanús e FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 20/02/2026 00:00

Argentina - Após a derrota para o Lanús por 1 a 0 nesta quinta-feira (19), em La Fortaleza, Léo Ortiz admitiu que o Flamengo precisa melhorar para inverter o placar e conquistar a Recopa. O zagueiro ainda destacou que a responsabilidade de jogar no Rubro-Negro é "sempre ser campeão".

"Jogo difícil, temos que ser melhores e buscar o resultado. Tem que ser melhor em casa para ganhar o jogo e ser campeões", disse Léo Ortiz.

"A responsabilidade de jogar pelo Flamengo é sempre ser campeão. A gente veio aqui sabendo da nossa responsabilidade, do nosso favoritismo, mas isso não ganha jogo", completou.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (26), a partir das 21h30, no Maracanã. O Rubro-Negro precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para ser campeão no tempo regulamentar. Já os argentinos jogam por um empate.