O técnico Filipe Luís em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

O técnico Filipe Luís em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 19/02/2026 20:19

Argentina - O Flamengo está definido para enfrentar o Lanús em La Fortaleza, nesta quinta-feira (19), pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Filipe Luís definiu o meio-campo com Pulgar, Paquetá e Arrascaeta. Na frente, o técnico decidiu não colocar um centroavante de ofício. Dessa forma, Pedro aparece como opção no banco, assim como Bruno Henrique, que também pode jogar na função.

Dessa forma, o Rubro-Negro vai a campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Luiz Araújo, Carrascal e Everton Cebolinha.

O Rubro-Negro encara o time argentino a partir das 21h30 (de Brasília). A partida da volta acontecerá na próxima quinta-feira (26), no mesmo horário, no Maracanã.