José Boto é o diretor técnico de futebol do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Flamengo fechou até o momento três reforços para a temporada: o goleiro Andrew, o zagueiro Vitão e o meia Lucas Paquetá. Com a prioridade para o ataque, o Rubro-Negro tem tido dificuldades para negociar. Segundo o diretor técnico, José Boto, o alto nível do clube carioca é um dificultador.
LEIA MAIS: Bruno Henrique revela até quando seguirá jogando antes de se aposentar
"Jogadores europeus e jogadores brasileiros na Europa e que ainda veem um retorno ao Brasil como um projeto de carreira. É uma situação de mercado que o Brasil, embora tenha evoluído muito nessa parte de atrair jogadores, e nós trouxemos jogadores muito importantes no futebol europeu, ainda não tem a força que tem algumas das ligas europeias. O problema é que atingimos um nível muito alto, um nível em que só esses jogadores é que nos servem", disse em entrevista à "ESPN".
LEIA MAIS: Flamengo ainda não procurou Cebolinha para propor renovação
José Boto também reforçou a necessidade de um bom trabalho de scout por parte do Flamengo para que o clube não abra mão de descobrir talentos, que não sejam tão caros.
LEIA MAIS: PGR envia ao STF parecer favorável que reconhece Fla como campeão de 1987
"Um time de alto nível, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, tem que estar sempre atento e mapeando o mercado. Temos pessoas para isso e que estão sempre atentas. Não só para descobrir jogadores, mas para perceber algumas situações que podem ser favoráveis a nós. Isso é um trabalho diário", concluiu.