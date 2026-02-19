José Boto é o diretor técnico de futebol do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

José Boto é o diretor técnico de futebol do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 19/02/2026 17:50

Rio - O Flamengo fechou até o momento três reforços para a temporada: o goleiro Andrew, o zagueiro Vitão e o meia Lucas Paquetá. Com a prioridade para o ataque, o Rubro-Negro tem tido dificuldades para negociar. Segundo o diretor técnico, José Boto, o alto nível do clube carioca é um dificultador.

"Jogadores europeus e jogadores brasileiros na Europa e que ainda veem um retorno ao Brasil como um projeto de carreira. É uma situação de mercado que o Brasil, embora tenha evoluído muito nessa parte de atrair jogadores, e nós trouxemos jogadores muito importantes no futebol europeu, ainda não tem a força que tem algumas das ligas europeias. O problema é que atingimos um nível muito alto, um nível em que só esses jogadores é que nos servem", disse em entrevista à "ESPN".

José Boto também reforçou a necessidade de um bom trabalho de scout por parte do Flamengo para que o clube não abra mão de descobrir talentos, que não sejam tão caros.

"Um time de alto nível, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, tem que estar sempre atento e mapeando o mercado. Temos pessoas para isso e que estão sempre atentas. Não só para descobrir jogadores, mas para perceber algumas situações que podem ser favoráveis a nós. Isso é um trabalho diário", concluiu.