Publicado 19/02/2026 18:04



Zinho analisou o confronto entre Lanús e Flamengo na Recopa de 2026. O ex-jogador e comentarista da ESPN vê o Rubro-Negro como favorito ao título, mas ressaltou a pressão que existe na Argentina.

"Considero o Flamengo bem favorito, pelo elenco que tem e por decidir no Maracanã. Mas jogar na Argentina sempre tem pressão e rivalidade. Mesmo com a parte física ainda sendo tema nesse início de temporada, o Flamengo já vem em evolução e tem condições de buscar um bom resultado fora. O Lanús não é a melhor equipe da Argentina e não vive seu melhor momento, mas vai usar o mando de campo e a força da torcida para tentar surpreender na disputa e na intensidade", analisou Zinho.

O primeiro jogo da Recopa acontecerá nesta quinta-feira (19), a partir das 21h30 (de Brasília), em La Fortaleza. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+ Premium

A narração será de Rogério Vaughan, com comentários de Zinho e Paulo Calçade, além da análise de arbitragem de Carlos Eugênio Simon.

Atual campeão da Libertadores, o Flamengo busca o segundo título da Recopa. Já o Lanús, que venceu a edição passada da Sul-Americana, busca o troféu inédito.