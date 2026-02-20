Filipe Luís orienta o Flamengo no jogo contra o Lanús - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 20/02/2026 01:20

Argentina - Filipe Luís analisou a derrota do Flamengo para o Lanús por 1 a 0 em La Fortaleza, nesta quinta-feira (19), pelo jogo de ida da Recopa. Ele admitiu que o Rubro-Negro teve uma atuação abaixo e deu méritos aos argentinos.

"Com a bola não estivemos finos. O campo estava seco, fazia muito vento, os jogadores não se sentiram confortáveis. Foi também mérito do adversário. Os movimentos coordenados de ataque não funcionaram porque ficamos nunca estivemos confortáveis com a bola no pé".

"E também o fato de faltar profundidade na nossa equipe fez com que os jogadores perdessem mais bola, porque estava muito congestionando o meio para jogar, mesmo colocando um jogador mais no meio, que foi o Carrascal. Os jogadores foram perdendo a confiança no decorrer da partida, nos levou a sofrer mais do que deveríamos. Nunca é fácil jogar na Argentina, nunca foi, mas o torcedor tem razão, a atuação foi abaixo".

O treinador deu destaque para a falta de profundidade do Flamengo na partida. Filipe Luís afirmou que o time incomodou "muito pouco" nesse ponto e destacou a necessidade de melhora urgente.

"Hoje, basicamente dado o momento físico que vivemos e o jogo que imaginei que seria e foi, tentei equilibrar o máximo possível o físico, porque eu sabia que seria difícil para a gente sair. Da mesma forma que foi contra o Vitória, conseguiram afogar bastante no nosso campo. Esperava um jogo parecido. Então, optei por equilibrar a equipe na parte física, sabendo que no segundo tempo poderia fazer uma mistura de jogadores também para equilibrar".

"Depois com a entrada do Pedro e do Arrasca, mas continuamos faltando o que é essencial para desbloquear um jogo assim, que é profundidade. Hoje não tínhamos jogadores que tenham o perfil, a característica de atacar a profundidade. Jogaram confortáveis, sempre pressionando e saltando na viagem da bola. Incomodamos muito pouco a profundidade do time deles. É algo que temos que melhorar urgentemente com a bola".

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (26), a partir das 21h30, no Maracanã. O Rubro-Negro precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para ser campeão no tempo regulamentar. Triunfo por um de diferença força a prorrogação. Já os argentinos jogam por um empate.

"Eles foram superiores, competiram melhor, era claro como queriam jogar, souberam jogar muito bem como queriam. Na hora de jogar, conseguiram defender bem, não conseguimos circular a bola quase nunca. Nossas posses eram sem profundidade, mais passiva. O resultado é justo, agora temos que reverter isso na nossa casa".