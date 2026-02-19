Vini Jr e Prestianni no jogo entre Benfica e Real MadridPatrícia de Melo Moreira / AFP
Real Madrid envia à Uefa provas sobre caso de racismo contra Vini Jr
Brasileiro acusa argentino Prestianni, do Benfica, de tê-lo chamado de macaco
Fluminense segue nas buscas para contratar centroavante e zagueiro
Prazo de inscrição de novos jogadores dura até o próximo dia 3 de março
Flamengo segue acompanhando o mercado, mas prioriza renovações
Clube tenta resolver situações de Evertton Araújo, Cebolinha e Rossi
Após saída de Coutinho, Vasco avalia contratação de novo meia
Clube tem até o próximo dia 3 de março para inscrever outro jogador
Ex-Botafogo, Rafael avalia jogo contra Nacional Potosí: 'Achei que seria mais difícil'
Glorioso perdeu por 1 a 0, mas acumulou chances de gol em jogo na altitude nesta quarta-feira (18)
Lanús x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem
Equipes se enfrentam pela decisão da Recopa Sul-Americana nesta quinta-feira (19), às 21h30, na Argentina