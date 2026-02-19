Vini Jr e Prestianni no jogo entre Benfica e Real MadridPatrícia de Melo Moreira / AFP

O Real Madrid entrou em ação para defender Vini Jr no novo caso de racismo sofrido, desta vez na Liga dos Campeões. O clube espanhol informou nesta quinta-feira (19) que repassou à Uefa, que investiga o caso, todo o material que reuniu para comprovar que Prestianni, do Benfica, chamou o brasileiro de 'mono' (macaco, em espanhol).
Durante o jogo, Vini Jr. relatou ao árbitro François Letexier ter sido alvo de ofensas racistas por parte do jogador argentino, que colocou a camisa em cima da boca para não haver leitura labial. Entretanto, jogadores próximos à discussão relatam ter ouvido o xingamento.
Mbappé saiu em defesa do companheiro de Real Madrid e confirmou a acusação de racismo: "Ele disse cinco vezes que Vini é um macaco. Eu, Vini e muitos jogadores do Real Madrid perdemos o controle", declarou.

O que disseram Vini Jr e Prestianni

 
A partida entre Benfica e Real Madrid ficou paralisada por cerca de 10 minutos por causa do protocolo antirracismo acionado pelo juiz, após denúncia do brasileiro. A confusão começou após a comemoração de Vini Jr ao marcar o gol da vitória por 1 a 0, fora de casa.
Pelas redes sociais, Vini Jr se pronunciou. O brasileiro ainda foi alvo de alguns torcedores do Benfica no estádio, que imitaram macaco em direção dele.
"Racistas são, acima de tudo, covardes. Precisam colocar a camisa na boca para demonstrar como são fracos. Mas, eles têm, ao lado, proteção de outros que, teoricamente, têm a obrigação de punir. Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida e da minha família", escreveu o brasileiro.
Em postagem nas redes sociais, o argentino negou a acusação e recebeu o apoio do clube português: "Em nenhum momento proferi insultos racistas contra o jogador Vinicius Júnior, que infelizmente interpretou mal o que pensou ter ouvido".
 