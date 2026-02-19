Filipe Luís e José Boto pensam em reforços para o Flamengo - Montagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

Publicado 19/02/2026 08:56

O Flamengo enfrenta nesta quinta-feira (19) a equipe do Lanús na partida de ida da Recopa Sul-americana, e o técnico Filipe Luís confirma as informações que trouxemos sobre o interesse em novas peças para o elenco.



"Sobre as chegadas e saídas, estamos sempre procurando esse equilíbrio na equipe. Obviamente que nós temos um elenco muito forte e temos sempre que buscar esse equilíbrio, ver o que nos falta. Se algumas peças, seja na defesa, no meio ou no ataque, temos sempre que tentar complementar o máximo possível, para que o time tenha sempre todas as características possíveis, para que possa enfrentar e superar qualquer tipo de adversidade durante a temporada, que é muito longa. Por isso, estamos sempre atentos ao mercado para fazer o time mais completo possível", disse o técnico em entrevista ao canal ESPN Brasil.





Entretanto, o Flamengo não deve realizar mais contratações até o fechamento desta janela de transferências, que se encerra no dia 3 de março.



Com isso, o clube prioriza renovar com jogadores em fim de contrato ou que tenham os seus salários defasados.

Veja mais:

Flamengo segue sondando atacantes



No caso de Everton Cebolinha, o Flamengo corre contra o tempo para conseguir renovar com o atacante antes de julho.



Com contrato até dezembro deste ano, em julho, ele poderá assinar um pré-contrato e deixar o Mengão sem nenhuma compensação financeira.



As negociações transcorrem bem, com as partes cedendo em várias frentes.



Internamente, há um otimismo mútuo para que o atacante tenha seu contrato renovado por mais três anos com um reajuste salarial na casa dos 35%.

Já no caso da jovem revelação Evertton Araújo, as tratativas estão sendo finalizadas e, conforme informou o jornalista Bruno Lemos, há inclusive a possibilidade do anúncio da renovação acontecer logo após a realização da Recopa Sul-americana.



O goleiro Agustin Rossi é outro jogador em negociações para ter seu contrato renovado.



Após recusar uma proposta da Udinese, o arqueiro do Mengão já tem acordo com o clube para renovar seu contrato até 2030, com uma valorização salarial também na casa dos 35%.



Enquanto isso, o Flamengo se prepara para uma sequência de partidas decisivas na Recopa Sul-americana e no Campeonato Carioca.



