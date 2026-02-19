Filipe Luís e José Boto pensam em reforços para o FlamengoMontagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

Fabrício Lopes
O Flamengo enfrenta nesta quinta-feira (19) a equipe do Lanús na partida de ida da Recopa Sul-americana, e o técnico Filipe Luís confirma as informações que trouxemos sobre o interesse em novas peças para o elenco.

"Sobre as chegadas e saídas, estamos sempre procurando esse equilíbrio na equipe. Obviamente que nós temos um elenco muito forte e temos sempre que buscar esse equilíbrio, ver o que nos falta. Se algumas peças, seja na defesa, no meio ou no ataque, temos sempre que tentar complementar o máximo possível, para que o time tenha sempre todas as características possíveis, para que possa enfrentar e superar qualquer tipo de adversidade durante a temporada, que é muito longa. Por isso, estamos sempre atentos ao mercado para fazer o time mais completo possível", disse o técnico em entrevista ao canal ESPN Brasil. 

Entrevista coletiva de Filipe Luís - Reprodução/Flamengo TV
Entrevista coletiva de Filipe LuísReprodução/Flamengo TV

Entretanto, o Flamengo não deve realizar mais contratações até o fechamento desta janela de transferências, que se encerra no dia 3 de março.

Com isso, o clube prioriza renovar com jogadores em fim de contrato ou que tenham os seus salários defasados.
Flamengo segue sondando atacantes

No caso de Everton Cebolinha, o Flamengo corre contra o tempo para conseguir renovar com o atacante antes de julho.

Com contrato até dezembro deste ano, em julho, ele poderá assinar um pré-contrato e deixar o Mengão sem nenhuma compensação financeira.

As negociações transcorrem bem, com as partes cedendo em várias frentes.

Internamente, há um otimismo mútuo para que o atacante tenha seu contrato renovado por mais três anos com um reajuste salarial na casa dos 35%.
Canal do YouTube Resenha Rubro Negra - Montagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra
Canal do YouTube Resenha Rubro NegraMontagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

Já no caso da jovem revelação Evertton Araújo, as tratativas estão sendo finalizadas e, conforme informou o jornalista Bruno Lemos, há inclusive a possibilidade do anúncio da renovação acontecer logo após a realização da Recopa Sul-americana.

O goleiro Agustin Rossi é outro jogador em negociações para ter seu contrato renovado.

Após recusar uma proposta da Udinese, o arqueiro do Mengão já tem acordo com o clube para renovar seu contrato até 2030, com uma valorização salarial também na casa dos 35%.

Enquanto isso, o Flamengo se prepara para uma sequência de partidas decisivas na Recopa Sul-americana e no Campeonato Carioca.

Veja a agenda do Mengão para os próximos dias:
Flamengo tem agenda de decisões para os próximos dias - Canal do YouTube Resenha Rubro Negra
Flamengo tem agenda de decisões para os próximos diasCanal do YouTube Resenha Rubro Negra
