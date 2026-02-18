Lanús e Flamengo corre risco de não acontecer devido a convocação para greve geral na ArgentinaLUIS ROBAYO
Uma situação no país faz com que as delegações das equipes finalistas fiquem apreensivas quanto à realização do jogo na data marcada.
Isso porque a Confederação Geral do Trabalho (CGT) convocou greve de todos os setores contra as novas medidas trabalhistas propostas pelo governo atual.
Entretanto, a CGT deu liberdade de ação aos sindicatos de cada setor para definirem quantos e como será a adesão à greve.
Com isso, o jogo deve acontecer normalmente, ainda que com o mínimo de funcionários necessários.
