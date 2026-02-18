Lanús e Flamengo corre risco de não acontecer devido a convocação para greve geral na Argentina - LUIS ROBAYO

Publicado 18/02/2026 12:14

O Flamengo já se encontra em Buenos Aires, na Argentina, para o confronto desta quinta-feira (19) contra o Lanús na partida de ida da Recopa Sul-americana.



Uma situação no país faz com que as delegações das equipes finalistas fiquem apreensivas quanto à realização do jogo na data marcada.



Isso porque a Confederação Geral do Trabalho (CGT) convocou greve de todos os setores contra as novas medidas trabalhistas propostas pelo governo atual.



Caso a adesão de todos os sindicatos fosse obrigatória, o jogo entre Lanús e Flamengo não poderia acontecer por falta de funcionários para trabalhar no jogo.



Entretanto, a CGT deu liberdade de ação aos sindicatos de cada setor para definirem quantos e como será a adesão à greve.

