Philippe Coutinho em ação pelo VascoAndre Fabiano/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 19/02/2026 08:41

Rio — O Vasco foi pego de surpresa pelo anúncio da saída de Philippe Coutinho nesta quarta-feira (18), e agora, corre contra o tempo para contratar uma reposição após a saída do camisa 10. Apesar da saída do jogador representar uma redução considerável na folha salarial, a investida por um novo meia não é considerada fácil, segundo o "ge".



O prazo para o Cruz-Maltino inscrever um novo jogador da posição é até o próximo dia 3 de março. A diretoria tinha a prioridade de contratar um volante e o planejamento não deve ser alterado, mas o entendimento é que o orçamento já estava apertado para a atual janela de transferências.

Portanto, há a possibilidade do clube reservar uma parte do dinheiro disponível para o meio do ano, quando estão disponíveis as melhores opções de mercado, principalmente nas férias da temporada europeia.



Além disso, a comissão enxerga que Nuno Moreira e Rojas podem fazer a função de meia central. O primeiro já foi utilizado algumas vezes pelo técnico Fernando Diniz como camisa 10, e o segundo chegou ao clube justamente para ser substituto de Coutinho.



Sobre a saída



Philippe Coutinho estava sendo bastante cobrado pela torcida. Em jogo contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca, no último sábado (14), ele foi substituído no intervalo após ser vaiado e xingado. Então, o atleta pediu a rescisão de contrato nesta quarta-feira (18). Em pronunciamento publicado nas redes sociais, ele afirmou que precisava priorizar sua saúde mental.



"Naquele momento, na ida para o vestiário, eu senti e percebi que meu ciclo no clube tinha acabado, e eu não voltei para priorizar minha saúde mental. Isso dói muito. A verdade é que estou muito cansado mentalmente. Sempre foi muito reservado, então falar isso aqui não é fácil, mas eu preciso ser honesto. Minha relação com o Vasco é de amor. E vai continuar sendo para sempre", disse.