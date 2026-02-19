Philippe Coutinho em ação pelo VascoAndre Fabiano/ESTADÃO CONTEÚDO
O prazo para o Cruz-Maltino inscrever um novo jogador da posição é até o próximo dia 3 de março. A diretoria tinha a prioridade de contratar um volante e o planejamento não deve ser alterado, mas o entendimento é que o orçamento já estava apertado para a atual janela de transferências.
Além disso, a comissão enxerga que Nuno Moreira e Rojas podem fazer a função de meia central. O primeiro já foi utilizado algumas vezes pelo técnico Fernando Diniz como camisa 10, e o segundo chegou ao clube justamente para ser substituto de Coutinho.
Sobre a saída
Philippe Coutinho estava sendo bastante cobrado pela torcida. Em jogo contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca, no último sábado (14), ele foi substituído no intervalo após ser vaiado e xingado. Então, o atleta pediu a rescisão de contrato nesta quarta-feira (18). Em pronunciamento publicado nas redes sociais, ele afirmou que precisava priorizar sua saúde mental.
"Naquele momento, na ida para o vestiário, eu senti e percebi que meu ciclo no clube tinha acabado, e eu não voltei para priorizar minha saúde mental. Isso dói muito. A verdade é que estou muito cansado mentalmente. Sempre foi muito reservado, então falar isso aqui não é fácil, mas eu preciso ser honesto. Minha relação com o Vasco é de amor. E vai continuar sendo para sempre", disse.
