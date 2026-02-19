Coutinho rescindiu seu contrato com o Vasco - Reprodução / As

Publicado 19/02/2026 15:26

Rio - A rescisão contratual de Phillipe Coutinho com o Vasco repercutiu na imprensa europeia. O jornal espanhol "AS" destacou a situação chamando o ocorrido de um "terremoto". O apoiador tinha vínculo com o clube até o meio do ano e negociava sua ampliação.

"Sua relação com alguns torcedores e apoiadores do clube estava tensa. Durante a partida contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca, o jogador foi substituído no intervalo, sendo vaiado pelas arquibancadas, um incidente que aumentou a tensão. Embora Diniz o tenha apoiado publicamente e afirmado que a relação entre eles era sólida, esses eventos acabaram por contribuir para sua saída precoce", disse o diário.

A publicação reforçou a instabilidade da carreira de Philippe Coutinho. O brasileiro, de 33 anos, viveu seu melhor momento defendendo o Liverpool

"Mais uma reviravolta abrupta na carreira de um talento que brilhou no Liverpool, viveu altos e baixos no Barcelona e no Bayern de Munique, e não conseguiu reencontrar sua melhor forma sob o comando de Unai Emery no Aston Villa. Lesões e falta de consistência marcaram os últimos anos de uma carreira que prometia colocá-lo entre os grandes nomes do futebol brasileiro contemporâneo", concluiu.