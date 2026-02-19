Estádio Nilton SantosDavid Nascimento

Rio — O Vasco abriu a venda de ingressos para o clássico com o Fluminense nesta quinta-feira (19), às 14h, inicialmente apenas para sócios. Os preços variam de R$ 22,50 a R$ 98, além da possibilidade de check-in aos assinantes do plano "Dinamite Eterno".

Já ao público geral e setor visitante, as vendas serão abertas nesta sexta-feira (20), às 10h, com valores de R$ 45 (meia-entrada) a R$ 140.

A partida será no estádio Nilton Santos, neste domingo (22), às 18h, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca.
Confira os horários de aberturas

-Estatutários e Dinamite Eterno: 19/2, às 14h;
-Gigante 5 estrelas: 19/2, às 15h;
-Gigante 4 estrelas: 19/2, às 17h;
-Gigante 3 estrelas: 19/2, às 18h;
-Norte a Sul e Gigante 2 estrelas: 19/2, às 19h;
-Camisas Negras e Coração Infantil: 19/2, às 20h;
-Público Geral e Visitante e Gratuidade: 20/2, às 10h.

Veja os preços dos ingressos
Setor Norte

Dinamite Eterno - Check-in
Gigante 5 estrelas – R$ 22,50
Gigante 4 estrelas – R$ 27
Gigante 3 estrelas – R$ 31,50
Gigante 2 estrelas – R$ 36
Estatutário – R$ 45
Norte a Sul – R$ 45
Camisas Negras – R$ 63

Setor Leste Superior

Dinamite Eterno – Check-in
Gigante 5 estrelas – R$ 30
Gigante 4 estrelas – R$ 36
Gigante 3 estrelas – R$ 42
Gigante 2 estrelas – R$ 48
Estatutário – R$ 60
Norte a Sul – R$ 60
Camisas Negras – R$ 84

Setor Leste Inferior

Dinamite Eterno – Check-in
Gigante 5 estrelas – R$ 35
Gigante 4 estrelas – R$ 42
Gigante 3 estrelas – R$ 49
Gigante 2 estrelas – R$ 56
Estatutário – R$ 70
Norte a Sul – R$ 70
Camisas Negras – R$ 98

Inteira e meia

Vasco – Setor Norte – R$ 90 | Meia – R$ 45
Vasco – Setor Leste Superior: Inteira - R$ 120 | Meia – R$ 60
Vasco – Setor Leste Inferior: R$ 140 | Meia – R$ 70