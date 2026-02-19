Estádio Nilton SantosDavid Nascimento
Já ao público geral e setor visitante, as vendas serão abertas nesta sexta-feira (20), às 10h, com valores de R$ 45 (meia-entrada) a R$ 140.
A partida será no estádio Nilton Santos, neste domingo (22), às 18h, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca.
-Estatutários e Dinamite Eterno: 19/2, às 14h;
-Gigante 5 estrelas: 19/2, às 15h;
-Gigante 4 estrelas: 19/2, às 17h;
-Gigante 3 estrelas: 19/2, às 18h;
-Norte a Sul e Gigante 2 estrelas: 19/2, às 19h;
-Camisas Negras e Coração Infantil: 19/2, às 20h;
-Público Geral e Visitante e Gratuidade: 20/2, às 10h.
Veja os preços dos ingressos
Dinamite Eterno - Check-in
Gigante 5 estrelas – R$ 22,50
Gigante 4 estrelas – R$ 27
Gigante 3 estrelas – R$ 31,50
Gigante 2 estrelas – R$ 36
Estatutário – R$ 45
Norte a Sul – R$ 45
Camisas Negras – R$ 63
Setor Leste Superior
Dinamite Eterno – Check-in
Gigante 5 estrelas – R$ 30
Gigante 4 estrelas – R$ 36
Gigante 3 estrelas – R$ 42
Gigante 2 estrelas – R$ 48
Estatutário – R$ 60
Norte a Sul – R$ 60
Camisas Negras – R$ 84
Setor Leste Inferior
Dinamite Eterno – Check-in
Gigante 5 estrelas – R$ 35
Gigante 4 estrelas – R$ 42
Gigante 3 estrelas – R$ 49
Gigante 2 estrelas – R$ 56
Estatutário – R$ 70
Norte a Sul – R$ 70
Camisas Negras – R$ 98
Inteira e meia
Vasco – Setor Norte – R$ 90 | Meia – R$ 45
Vasco – Setor Leste Superior: Inteira - R$ 120 | Meia – R$ 60
Vasco – Setor Leste Inferior: R$ 140 | Meia – R$ 70
