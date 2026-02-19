Estádio Nilton Santos - David Nascimento

Publicado 19/02/2026 15:00 | Atualizado 19/02/2026 15:16

Rio — O Vasco abriu a venda de ingressos para o clássico com o Fluminense nesta quinta-feira (19), às 14h, inicialmente apenas para sócios. Os preços variam de R$ 22,50 a R$ 98, além da possibilidade de check-in aos assinantes do plano "Dinamite Eterno".



Já ao público geral e setor visitante, as vendas serão abertas nesta sexta-feira (20), às 10h, com valores de R$ 45 (meia-entrada) a R$ 140.



A partida será no estádio Nilton Santos, neste domingo (22), às 18h, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca.

Confira os horários de aberturas



-Estatutários e Dinamite Eterno: 19/2, às 14h;

-Gigante 5 estrelas: 19/2, às 15h;

-Gigante 4 estrelas: 19/2, às 17h;

-Gigante 3 estrelas: 19/2, às 18h;

-Norte a Sul e Gigante 2 estrelas: 19/2, às 19h;

-Camisas Negras e Coração Infantil: 19/2, às 20h;

-Público Geral e Visitante e Gratuidade: 20/2, às 10h.



Veja os preços dos ingressos

Setor Norte



Dinamite Eterno - Check-in

Gigante 5 estrelas – R$ 22,50

Gigante 4 estrelas – R$ 27

Gigante 3 estrelas – R$ 31,50

Gigante 2 estrelas – R$ 36

Estatutário – R$ 45

Norte a Sul – R$ 45

Camisas Negras – R$ 63



Setor Leste Superior



Dinamite Eterno – Check-in

Gigante 5 estrelas – R$ 30

Gigante 4 estrelas – R$ 36

Gigante 3 estrelas – R$ 42

Gigante 2 estrelas – R$ 48

Estatutário – R$ 60

Norte a Sul – R$ 60

Camisas Negras – R$ 84



Setor Leste Inferior



Dinamite Eterno – Check-in

Gigante 5 estrelas – R$ 35

Gigante 4 estrelas – R$ 42

Gigante 3 estrelas – R$ 49

Gigante 2 estrelas – R$ 56

Estatutário – R$ 70

Norte a Sul – R$ 70

Camisas Negras – R$ 98



Inteira e meia



Vasco – Setor Norte – R$ 90 | Meia – R$ 45

Vasco – Setor Leste Superior: Inteira - R$ 120 | Meia – R$ 60

Vasco – Setor Leste Inferior: R$ 140 | Meia – R$ 70