Bia Fernandes é musa do VascoDivulgação
Musa do Vasco recebe propostas para vestir camisa do Flamengo: 'E outros fetiches bizarros'
Bia Fernandes, entretanto, avisa que não aceita 'trair' o Cruz-Maltino
Musa do Vasco recebe propostas para vestir camisa do Flamengo: 'E outros fetiches bizarros'
Bia Fernandes, entretanto, avisa que não aceita 'trair' o Cruz-Maltino
Após saída de Coutinho, Vasco avalia contratação de novo meia
Clube tem até o próximo dia 3 de março para inscrever outro jogador
Vasco vive turbulência e sofre com desgastes e saídas no início da temporada
Cruz-Maltino perde principais referências do ataque e vê relação com Fernando Diniz ficar desgastada
Neymar e jogadores do Vasco enviam apoio a Coutinho após despedida
Meia anunciou saída do clube nas redes sociais e recebeu mensagens de ex-companheiros e nomes do futebol
Philippe Coutinho confirma saída do Vasco e explica motivo
Meia de 33 anos tinha vínculo até o meio do ano e deixa o clube após 81 jogos desde o retorno em 2024
Vasco recusa investida do Grêmio por Paulo Henrique e avalia medidas jurídicas
Proposta foi considerada insuficiente pela diretoria
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.