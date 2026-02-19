Bia Fernandes é musa do Vasco - Divulgação

Publicado 19/02/2026 10:31

Bia Fernandes é musa do Vasco, mas tem muitos seguidores que torcem para clubes rivais. Entre eles, há flamenguistas que fazem ofertas para que ela 'vire' Flamengo nos conteúdos que ela posta no site Privacy, como revela.

"Eles pedem fotos minhas com a camisa do Flamengo, Oferecem valores altos para eu cantar 'Vamos, Flamengo', como se tivesse nas arquibancadas e outros fetiches bizarros", conta.



Mesmo com propostas consideradas vantajosas, a musa do Vasco não quer nem pensar nessa possibilidade. Ainda assim, diverte-se com os pedidos e ainda provoca.



"Eu não mudo de time por nada, mas agradeço os pagamentos! Eles assinam só para tentar me convencer. No fundo, todo flamenguista sonha em ser Vasco, não tem jeito!", diz.