Thiago Mendes é considerado um pilar no meio-campo do VascoReprodução / Instagram

Publicado 19/02/2026 12:23

Rio — O volante Thiago Mendes pode desfalcar o Vasco na primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Fluminense. O jogador, considerado um dos pilares do meio-campo cruz-maltino, sentiu dores no joelho em um dos treinos nesta semana. Ele chegou a realizar exames, mas os resultados não constataram nada grave.



A informação foi publicada pelo jornalista Venê Casagrande nesta quinta-feira (19). O atleta será observado até o clássico, que acontece no domingo (22).

Sobre o meia



Thiago Mendes tem 33 anos e acumula passagens por São Paulo e Lyon. Contratado em meados do ano passado. Demorou a se recondicionar fisicamente e recebeu poucas oportunidades, mas com o passar do tempo, ganhou minutagem e virou um dos homens de confiança de Fernando Diniz na escalação do Gigante da Colina.

Clássico por vaga na final

Vasco e Fluminense se enfrentam neste domingo (22), às 18h, no estádio Nilton Santos. O jogo da volta, que definirá o finalista do Campeonato Carioca, será no próximo dia 1º de março, às 18h, no Maracanã.