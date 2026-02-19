Rio — O volante Thiago Mendes pode desfalcar o Vasco na primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Fluminense. O jogador, considerado um dos pilares do meio-campo cruz-maltino, sentiu dores no joelho em um dos treinos nesta semana. Ele chegou a realizar exames, mas os resultados não constataram nada grave.
A informação foi publicada pelo jornalista Venê Casagrande nesta quinta-feira (19). O atleta será observado até o clássico, que acontece no domingo (22).
Thiago Mendes tem 33 anos e acumula passagens por São Paulo e Lyon. Contratado em meados do ano passado. Demorou a se recondicionar fisicamente e recebeu poucas oportunidades, mas com o passar do tempo, ganhou minutagem e virou um dos homens de confiança de Fernando Diniz na escalação do Gigante da Colina.
Vasco e Fluminense se enfrentam neste domingo (22), às 18h, no estádio Nilton Santos. O jogo da volta, que definirá o finalista do Campeonato Carioca, será no próximo dia 1º de março, às 18h, no Maracanã.
