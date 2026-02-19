Vini Jr acionou o protocolo antirracismo Filipe Amorim / AFP
Todos os 20 casos de racismo sofrido por Vini Jr:
2º - Março de 2022 - Mallorca: torcedores imitaram sons de macaco e gritaram para o jogador "pegar bananas". Autoridades consideraram o ato "lamentável", mas não criminoso;
3º - Março de 2022 - Programa El Chiringuito: Pedro Bravo sugeriu que Vinícius deveria "parar de agir como um macaco". Pediu desculpas depois. Nenhuma punição aplicada;
4º - Setembro de 2022 - Atlético de Madrid (arredores do estádio): cantos racistas antes da partida. O Ministério Público não apresentou denúncia;
5º - Janeiro de 2023 - Madri: boneco negro com a camisa de Vinícius foi pendurado em uma ponte. Quatro envolvidos foram condenados a penas de prisão, depois convertidas em multas e restrições;
6º - Fevereiro de 2023 - Mallorca: novos insultos racistas durante partida. Sem punições esportivas relevantes;
7º - Março de 2023 - Barcelona (Camp Nou): ofensas reiteradas durante clássico. Caso encerrado sem sanções;
8º - Abril de 2023 - Valladolid: Vinícius foi novamente alvo de cânticos racistas. Investigações não avançaram;
9º - Maio de 2023 - Valencia (Mestalla): marco histórico: insultos levaram à paralisação do jogo. Três torcedores foram condenados a prisão - primeira sentença desse tipo na Espanha;
10º - Maio de 2023 - Valencia (campo): após reagir às arquibancadas, Vinícius foi expulso, gerando debate sobre a inversão de responsabilidades;
11º - Junho de 2023 - Redes sociais: campanhas racistas online após o episódio de Valencia. Investigações abertas, sem condenações imediatas;
12º - Março de 2024 - Retorno ao Mestalla: recebido com vaias em massa. Respondeu marcando dois gols e comemorando com o punho erguido;
13º - Março de 2024 - Atlético de Madrid x Inter (Champions League): cantos racistas contra Vinícius mesmo sem o jogador em campo. Real Madrid denunciou o caso;
14º - Abril de 2024 - Osasuna: gritos de "Vinícius morre" foram ouvidos no estádio. Investigação aberta;
15º - Junho de 2024 - Valencia (sentença): três torcedores condenados a oito meses de prisão e banimento de estádios por dois anos;
16º - Setembro de 2024 - Derby de Madri (internet): quatro pessoas presas por incitação ao ódio em redes sociais contra o jogador;
17º - Fevereiro de 2025 - Real Sociedad (Copa do Rei): árbitro acionou protocolo antirracismo; câmeras flagraram gestos racistas direcionados a Vinícius;
18º - Janeiro de 2026 - Copa do Rei (contra Albacete): torcedores do adversário proferiram insultos racistas. La Liga condenou publicamente;
19º - Fevereiro de 2026 - Benfica x Real Madrid: acusação direta contra Gianluca Prestianni. Jogo paralisado por nove minutos. Investigação da Uefa em andamento;
20º - Fevereiro de 2026 - Estádio da Luz (ambiente geral): hostilidade coletiva e xingamentos registrados em súmula e imagens, ampliando o caso para análise disciplinar.
