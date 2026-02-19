Carlo Ancelotti em treino da Seleção - Rafael Ribeiro/CBF

Rio - O treinador Carlo Ancelotti, de 66 anos, que tem contrato com a seleção brasileira até a disputa da Copa do Mundo deverá ampliar seu vínculo com a CBF. O italiano admitiu a situação em entrevista concedida ao programa "Universo Valdano" da Movistar Plus.

"Acho que vou renovar por mais quatro anos com o Brasil. É um trabalho novo, e estou gostando muito", afirmou o técnico italiano.

Ancelotti também falou sobre a diferença da relação de Vini Jr com o Brasil em relação ao Real Madrid. O italiano afirmou que o brasileiro tem evoluído no seu comportamento.

"Já conversei com ele sobre isso. Um jogador precisa respeitar o treinador e os companheiros. A atitude dele em campo melhorou muito. Os brasileiros são muito humildes, são muito diferentes. O Vini que chega aqui é muito diferente do que estava no Real Madrid, em termos pessoais", concluiu.

