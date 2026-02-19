Carlo Ancelotti em treino da SeleçãoRafael Ribeiro/CBF
Ancelotti admite renovação com a Seleção: 'Creio que vou ficar mais quatro anos'
Treinador, de 66 anos, irá dirigir o Brasil na próxima Copa
'Temos que ser melhores', admite Léo Ortiz após derrota do Flamengo na Recopa
Lanús venceu por 1 a 0 e abriu vantagem na decisão
Fora de casa, Flamengo perde para o Lanús e está em desvantagem na Recopa
O time argentino ainda teve dois gols anulados por impedimento na partida
CBF receberá presidente de LaLiga para reunião institucional
Encontro acontecerá na próxima terça-feira (24)
Wallace Davi comemora estreia pelo Botafogo e realiza sonho de jogar na Libertadores
Volante foi titular no jogo contra o Nacional Potosí, válido pelo jogo de ida da segunda fase preliminar da competição
CBF quer rigor de Fifa e Uefa em caso de racismo contra Vini Jr
Confederação espera que a entidade europeia adote as medidas necessárias para identificar e punir os culpados
Veja a escalação do Flamengo para enfrentar o Lanús na Recopa
Rubro-Negro encara o time argentino pelo jogo de ida, na Argentina
