Comemoração dos jogadores em partida da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 19/02/2026 13:40

Rio - A CBF definiu nesta quinta-feira (19) o último adversário do Brasil antes da estreia na Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira enfrentará o Egito, no dia 6 de junho, no Huntington Bank Field, em Cleveland, uma semana antes da estreia no Mundial, contra o Marrocos.

O Egito também está classificado para o Mundial e estará no grupo G, com Bélgica, Irã e Nova Zelândia. A equipe do norte da África conta com o talento e a liderança do craque Mohamed Salah, além de um elenco que combina experiência e juventude, com nomes como Omar Marmoush e Mahmoud Trézéguet.

Desde 1960, Brasil e Egito já se enfrentaram seis vezes. Foram seis vitórias da seleção brasileira. O jogo mais emblemático aconteceu na Copa das Confederações de 2009, quando a Amarelinha venceu por 4 a 3, com gols de Kaká (2), Luís Fabiano e Juan. O último encontro aconteceu em 2011.

O Egito é o maior campeão da Copa Africana de Nações, com sete títulos, e participou de três Copas do Mundo da Fifa, tendo sido a primeira seleção africana e do Oriente Médio a jogar o torneio, em 1934, na Itália.