Sede da CBFLucas Figueiredo/CBF

Mais artigos de O Dia
O Dia
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que receberá o presidente da La Liga, Javier Tebas, para uma reunião institucional na próxima terça-feira (24), às 11h. O encontro acontecerá na sede da entidade.
Presidentes e representantes dos 40 clubes das Séries A e B do Brasileirão e das federações estaduais com times participantes destas competições foram convidados para a reunião.
Leia mais: Courtois se junta a Felipe Massa em grupo investidor de clube Francês
Segundo a CBF, "os dirigentes debaterão temas estratégicos como modelos de governança, fair play financeiro, profissionalização da arbitragem e formação da liga, além de demais assuntos relevantes para o cenário do esporte mundial".
Em janeiro deste ano, a entidade organizou uma imersão por Inglaterra, Espanha e Alemanha. Representantes de 37 clubes das Séries A e B e de 13 federações estaduais participaram.