Sede da CBF - Lucas Figueiredo/CBF

Sede da CBFLucas Figueiredo/CBF

Publicado 19/02/2026 22:57

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que receberá o presidente da La Liga, Javier Tebas, para uma reunião institucional na próxima terça-feira (24), às 11h. O encontro acontecerá na sede da entidade.

Presidentes e representantes dos 40 clubes das Séries A e B do Brasileirão e das federações estaduais com times participantes destas competições foram convidados para a reunião.

Segundo a CBF, "os dirigentes debaterão temas estratégicos como modelos de governança, fair play financeiro, profissionalização da arbitragem e formação da liga, além de demais assuntos relevantes para o cenário do esporte mundial".