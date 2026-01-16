Samir Xaud, atual presidente da CBF - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 16/01/2026 18:51

Rio - A CBF concluiu a imersão na Europa que reuniu representantes de 13 federações e de 37 clubes das Séries A e B do Brasileirão na quinta-feira (15). O grupo passou por Inglaterra, Alemanha e Espanha.

"O principal objetivo da CBF com esse intercâmbio foi promover um alinhamento técnico e institucional inspirado nos modelos de excelência que observamos na Europa. A ideia não é copiar, mas adaptar. Estamos trazendo aprendizados sobre governança, formação contínua, critérios de avaliação, uso de tecnologia, gestão de pessoas e financiamento da arbitragem, temas centrais nas grandes ligas europeias, para fortalecer o nosso modelo nacional por meio do GT da Arbitragem", disse o presidente da CBF, Samir Xaud.

A primeira parada do grupo foi na Inglaterra, entre os dias 7 e 10 de janeiro. Lá, a comitiva visitou: o PGMO (programa da federação inglesa para a profissionalização dos árbitro); salas de VAR; o estádio Wembley; e as instalações de Arsenal e Chelsea.

Entre 11 e 13 de janeiro, a comitiva esteve na Alemanha. Em Frankfurt, o grupo conheceu as instalações do clube local e os escritórios da DFL (Liga de Futebol Alemã) e DFB (Federação Alemã de Futebol).

Por fim, a comitiva foi à Espanha. Em Madri, a programação teve palestras sobre a governança de LaLiga, modelo da arbitragem local e fair play financeiro.

"O encontro entre a CBF, dirigentes das federações estaduais e representantes de clubes com a LaLiga foi uma oportunidade valiosa para conhecer mais sobre o modelo de gestão que transformou a liga espanhola em referência global", disse Gustavo Dias Henrique, vice-presidente da CBF.

"O fair play financeiro já é uma realidade no Brasil, e a CBF reafirma seu compromisso com esse processo ao buscar e se aprofundar nas experiências de outros mercados. A troca de experiências e a cooperação entre CBF e LaLiga representam avanços para o êxito das transformações em curso, que buscam fortalecer o futebol brasileiro", completou.