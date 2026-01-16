Willian em ação pelo Arsenal - Adrian Dennis / AFP

Willian em ação pelo ArsenalAdrian Dennis / AFP

Publicado 16/01/2026 17:32 | Atualizado 16/01/2026 18:56

O jornal inglês The Telegraph elegeu o brasileiro Willian a pior contratação do Arsenal desde a saída do técnico Arsène Wenger do clube. O treinador ficou no comando da equipe entre os anos de 1996 e 2018.



Nos últimos oito anos, o Arsenal realizou 49 contratações. Segundo o periódico, Willian ocupa a última posição do ranking entre esses reforços da equipe inglesa.



"O brasileiro foi uma contratação de impacto para o ataque, veio do Chelsea com um salário alto, mas suas performances pelo Arsenal foram abismais. Sem brilho, sem velocidade, sem paixão, sem qualidade. Um fracasso que ficou ainda mais estranho devido ao seu sucesso no Fulham depois", analisou o jornal.



Willian vestiu a camisa do Arsenal em 2020 e 2021. Pelos Gunners, realizou 37 partidas, com apenas um gol marcado no período. O atleta, revelado pelo Corinthians, está no Grêmio desde o ano passado.



Por outro lado, o veículo de comunicação destacou as contratações de outros jogadores brasileiros. O zagueiro Gabriel Magalhães foi colocado como o quarto melhor reforço do clube desde a saída de Arsène Wenger.



"Gabriel (Magalhães) foi uma das primeiras contratações de Arteta e evoluiu a cada temporada. Ele se desenvolveu de forma tão impressionante que agora é provavelmente o melhor zagueiro da Premier League. Monstruoso", elogiou o noticioso. O meia norueguês Martin Odegaard foi considerado a melhor contratação do Arsenal desde a temporada de 2018.

VEJA OS BRASILEIROS DA LISTA DO JORNAL:

4º - Gabriel Magalhães (zagueiro)



7º - Gabriel Martinelli (atacante)



11º - Gabriel Jesus (atacante)



15º - Jorginho (volante)



23º - David Luiz (zagueiro)



39º - Marquinhos (atacante)



42º - Neto (goleiro)



49º - Willian (meia)