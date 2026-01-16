Vini Jr em treino do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Publicado 16/01/2026 18:30

Espanha - O Albacete, clube da Segunda Divisão da Espanha, divulgou uma nota oficial admitindo e lamentando atos racistas de seus torcedores contra Vini Jr, em partida contra o Real Madrid, na última quarta-feira (14), pela Copa do Rei.

"Dói e envergonha igualmente que imagens terríveis, indignas e denunciáveis de natureza racista manchem uma noite mágica no Carlos Belmonte", diz um trecho da nota do clube.

O Albacete derrotou o Real Madrid por 3 a 2, atuando no estádio Carlos Belmonte, e avançou de fase na competição. Vini Jr esteve em campo e atuou por 90 minutos, na estreia do técnico Álvaro Arbeloa.

O Diário As publicou um vídeo que flagra, nos arredores do estádio Carlos Belmonte, torcedores rivais gritando "Vinicius, eres un mono" (tradução de "Vinicius, você é um macaco"). Além disso, bananas foram arremessadas na direção do brasileiro.

Confira a nota na íntegra:

"Se há algo pelo qual Albacete e sua Alba são conhecidas, é pela sua hospitalidade. Nossos torcedores já foram reconhecidos inúmeras vezes como alguns dos mais esportivos e amigáveis do futebol espanhol. Portanto, é doloroso e vergonhoso que imagens racistas terríveis, deploráveis e repreensíveis tenham manchado uma noite mágica no estádio Carlos Belmonte, devido às ações de espectadores que não respeitam nem representam o espírito de Albacete. Não permitiremos, sob nenhuma circunstância, que nossa cidade e nosso clube sejam manchados por casos isolados de comportamento indesejável.



Gostaríamos de informar que o Albacete Balompié já está trabalhando para identificar a pessoa que atirou uma banana no campo. Solicitamos a colaboração das autoridades competentes e de nossos torcedores durante este processo. Por favor, envie qualquer informação ou imagem que possa ajudar a esclarecer quem foi o responsável por este ato para legal@albacetebalompie.com .



Além das sanções que possam ser impostas ao responsável, uma vez identificado pelas autoridades competentes, o Albacete Balompié declara que tomará todas as medidas disciplinares ao seu alcance para garantir que, se possível, ele nunca mais pise no estádio Carlos Belmonte.



Além disso, o Clube expressa sua total condenação aos repugnantes cânticos xenófobos proferidos por um pequeno grupo de torcedores nas proximidades do estádio Carlos Belmonte horas antes da partida e que, insistimos, de forma alguma representam nossos valores.



Por fim, o Albacete Balompié, em nome de todos os seus torcedores exemplares, deseja demonstrar seu apoio a Vinicius Junior, ao Real Madrid CF e a todos os madridistas diante de tal comportamento desprezível, reiterando nosso total comprometimento com a árdua tarefa de erradicar do futebol – e da sociedade em geral – qualquer comportamento racista, xenófobo ou discriminatório."