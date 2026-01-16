Vini Jr em treino pelo Real MadridDivulgação / Real Madrid

Rio - A mudança no comando do Real Madrid pode alterar o status das conversas de Vini Jr para renovar contrato. De acordo com informações da "ESPN", Xabi Alonso era um dos obstáculos para que o Real Madrid intensificasse seus esforços para ampliar o vínculo do brasileiro.
Com a chegada do espanhol, Vini Jr perdeu o status de "intocável". Com contrato até junho de 2027, dificilmente, o brasileiro teria seu contrato renovado no Real Madrid. Havia inclusive a possibilidade do atacante ser negociado no fim da atual temporada.
Agora, a situação pode avançar, mas ainda há algumas questões financeiras. Vini Jr deseja uma valorização salarial, que o Real Madrid não estava inicialmente disposto a conceder. As partes podem retomar as conversas.
No Real Madrid desde 2019, Vini Jr foi decisivo em dois títulos da Liga dos Campeões. Porém, na temporada passada, o atacante não teve seu melhor desempenho. Na atual era, o brasileiro continua com atuações abaixo do seu nível.