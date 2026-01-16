Vini Jr em treino pelo Real MadridDivulgação / Real Madrid
Saída de Xabi Alonso pode destravar conversas do Real Madrid por renovação com Vini Jr
Atacante tem contrato até junho de 2027
Romário defende que Rayan não troque Vasco por clube pequeno na Europa: 'Futuro brilhante'
Atacante, de 19 anos, negocia com o Bournemouth
Conselho aprova impeachment, e Julio Casares é afastado da presidência do São Paulo
Agora, em até 30 dias, uma assembleia de sócios é convocada para efetivar ou não o afastamento
Ex-Fluminense, Douglas Costa vai jogar em time da quarta divisão italiana
Clube oficializou a contratação nesta sexta-feira (16)
Especulado no Flamengo, Marcos Leonardo entra no radar de clube italiano
Atacante brasileiro pode deixar o futebol árabe nesta janela de transferências
Vasco alinha acordo, e David está próximo de reforçar o Vitória
Clubes debatem últimos detalhes para selar a transferência do atacante
Arbeloa evita polêmicas no Real Madrid e assume responsabilidade por queda na Copa do Rei
Técnico isentou Xabi Alonso, elogiou Vini Jr e defendeu jogadores da base
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.