Itália - O atacante Douglas Costa, ex-Fluminense, fechou com o Chievo Verona para a sequência da temporada 2025/26. O clube, que disputa a quarta divisão italiana, oficializou a contratação nesta sexta-feira (16).
"Um nome que dispensa apresentações. Bem-vindo, Douglas", escreveu o perfil do Chievo Verona, no Instagram.

 
 
Douglas Costa, que tem passagem pela seleção brasileira, chegou ao Fluminense em 2024, mas rescindiu no meio daquele ano. Com a camisa do Tricolor, ele disputou 22 jogos, não fez gols e deu uma assistência. Ele fez parte do grupo que conquistou a Recopa Sul-Americana.
Pouco depois assinou com o Sydney FC. Ele ficou no clube australiano até setembro de 2025.
O vínculo com o Chievo Verona vai até o fim da temporada 2024/25. Segundo o jornalista italiano Dianluca Di Marzio, depois do período no clube italiano, Douglas Costa vai reforçar o Al Ittifaq FC, dos Emirados Árabes Unidos.