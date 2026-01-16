Douglas Costa fechou com Chievo Verona - Reprodução/Instagram @fcclivense

Publicado 16/01/2026 22:33

Itália - O atacante Douglas Costa, ex- Fluminense , fechou com o Chievo Verona para a sequência da temporada 2025/26. O clube, que disputa a quarta divisão italiana, oficializou a contratação nesta sexta-feira (16).

"Um nome que dispensa apresentações. Bem-vindo, Douglas", escreveu o perfil do Chievo Verona, no Instagram.





Douglas Costa, que tem passagem pela seleção brasileira, chegou ao Fluminense em 2024, mas rescindiu no meio daquele ano. Com a camisa do Tricolor, ele disputou 22 jogos, não fez gols e deu uma assistência. Ele fez parte do grupo que conquistou a Recopa Sul-Americana.

Pouco depois assinou com o Sydney FC. Ele ficou no clube australiano até setembro de 2025.

O vínculo com o Chievo Verona vai até o fim da temporada 2024/25. Segundo o jornalista italiano Dianluca Di Marzio, depois do período no clube italiano, Douglas Costa vai reforçar o Al Ittifaq FC, dos Emirados Árabes Unidos.