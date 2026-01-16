Douglas Costa fechou com Chievo VeronaReprodução/Instagram @fcclivense
Ex-Fluminense, Douglas Costa vai jogar em time da quarta divisão italiana
Clube oficializou a contratação nesta sexta-feira (16)
Especulado no Flamengo, Marcos Leonardo entra no radar de clube italiano
Atacante brasileiro pode deixar o futebol árabe nesta janela de transferências
Vasco alinha acordo, e David está próximo de reforçar o Vitória
Clubes debatem últimos detalhes para selar a transferência do atacante
Arbeloa evita polêmicas no Real Madrid e assume responsabilidade por queda na Copa do Rei
Técnico isentou Xabi Alonso, elogiou Vini Jr e defendeu jogadores da base
Arena das Dunas aciona o Vasco na Justiça após amistoso cancelado em 2025
Cruz-Maltino enfrentaria o Montevideo Wanderers em julho daquele ano
